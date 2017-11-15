Uluslararası finans, ödeme sistemleri ve kredi kartı üreticisi MasterCard, 2017’nin yükselen yıldızı kripto ekonomiye giriş yapıyor. Blockchain tabanlı ödeme ve para gönderme teknolojisinin patentini duyurdu.

Başlamadan önce bir ön bilgi:

Blok zinciri ya da blockchain, ilk defa Bitcoin ile ortaya konulmuş olan, içerisinde kayıtların birbirine kriptografik elementlerle bağlı olduğu sürekli büyüyen dağınık bir veritabanı demektir.

Aslında 2017 yılını kripto paraların tam anlamıyla yıldızlaştığı yıl olarak göstermek, önceki yılları yabana atmak değil. Çünkü Bitcoin ve diğer kripto paralar, 2017 yılında çeşitli hükümetlerin ve büyük şirketlerin girişimleriyle fazlasıyla değerlendiler. Devlet kontrolleri dışında gerçekleşen bu ekonomi sistemi, internetin karanlık katmanlarından çıkıp, günümüzün üst ekonomisini oluşturdu.

Alıcı ve satıcılar dışında bir de madencilerin (üretici) bulunduğu eko sistemde para transferleri, tahmin edebileceğiniz üzere veri transferi şeklinde gerçekleşiyor. Ancak böyle bir sistemin güvenliği için kaliteli hizmetler sunan firmalara başvurmak gerekiyor.

MasterCard, "Kaydedilmiş Teminatlar Kullanarak Anlık Ödeme Yöntemi ve Sistemi" için yeni bir patent aldığını duyurdu. Kısaca, anında ödeme imkanı sağlayan bir blok zinciri (blockchain) benzeri sistem için bir patent. Bu tek başına bir kopya değil, aynı zamanda uluslararası ticareti tamamen dijitalleştirecek bir çözüm. Tıpkı kripto paralar gibi.

Firma patenti şu şekilde tanımlıyor:

“Garantili bir elektronik işlemin işlenmesi için bir yöntem şunları içerir: Hesap profilini saklama, her biri bir hesap numarası verilmesiyle; elde edilen bir finansal kuruluştan bir ödeme ağı vasıtasıyla bir işlem mesajı almak; bu mesaj belirli bir hesap numarası, işlem miktarı ve ödeme garantisi verilerini korumak; belirli hesap numarasını içeren belirli bir hesap profilini tanımlamak; işlem tutarını belirli hesap profilindeki hesap bakiyesinden düşmek; işlemin miktarını ve ödeme garantisi verileriyle ilişkili verileri içeren bir ödeme garantisinin kaydını üretmek; işlem onayı ve üretilen kayıtla ilişkili verileri gösteren bir yanıt kodu içeren geri bildirim mesajı göndermek; üretilen kaydın bir iletişim ağı vasıtasıyla bir bilgi işlem sistemine iletilmesi ve elde edilen iade mesajını, ödeme ağı vasıtasıyla edinen finansal kuruluşa iletmek.”

Yani baştan sona alıcıları ve göndericileri koruyan, tamamen dijital girdi ve çıktıların bulunduğu güçlü bir sistem.

Patent içeriği blok zincirlerinden söz etmemesine rağmen, MasterCard, alınan işlem mesajında ​​yer alan üçüncü veri ögesinde saklanan ödeme garantisi verisinin, en az bir blok zinciri ağ tanımlayıcısı içerdiğini ve bir anahtar ya da bir varış adresi, ödeme garantisinin kaydını aldığını belirtiyor. Alınan işlem mesajında ​​yer alan ikinci veri öğesinde depolanan işlem tutarının, varış adresine ya da genel anahtarla ilişkili bir hedef adrese karşılık gelen bir düğüme aktarıyor.

Firmaya göre kurulan sistem dijital para hırsızlığına kökten çözüm getirecek. En azından kripto para ve normal kurlar arasında yapılan takas işlemlerini daha güvenli kılacak, kripto para tabanlı alış-verişler daha güvenli olacak.