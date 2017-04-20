MasterCard, Parmak İziyle Çalışan Kartlarını Tanıttı!

Kredi ya da banka kartları için şu an test edilen teknoloji, daha hızlı ve çok daha güvenli ödemeler için tasarlandı. Bu yıl sonunda tüm dünyada dağıtımına başlanıyor.

Alışverişe gittiğinizde kasiyerin şifrenize bakmamak için kafasını neredeyse 360 derece döndürmesi durumu ile karşılaşmışsınızdır. Hesabınızı öderken pos cihazlarınıza girmek zorunda kaldığınız şifreniz hem büyük bir güvenlik açığı oluşturuyor hem de fazlasıyla oyalayabiliyor.

Bu durumu ortadan kaldırmak için temassız işlem gibi farklı seçenekler ve yeni model akıllı cihazlarda yer alan NFC gibi özellikler beklenileni karşılayamadı. İnsanlar toplu taşıma araçlarında kartlarını dokundurarak ücret öderler. Bu işlem, kredi ya da banka kartı gibi daha önemli ödemeler için fazlasıyla basit kalıyor olabilir. MasterCard firması ise daha güvenli, daha hızlı ve insanların psikolojik olarak daha çok güveneceği bir teknoloji üzerinde çalışmaya başladı.

Parmak izlerimiz telefonlarımızı, kapılarımızı ve kasalarımızın kilidini açmamızın birincil aracı olan PIN'lerin ve şifrelerin yerini büyük bir hızla alıyor. Eşsiz oldukları için maksimum seviyede güvenlik sağladıkları doğrudur. MasterCard, yerleşik çipler ile birlikte kişisel olarak gerçekleştirilen işlemlerinizi yetkilendiren yeni, parmak izi algılayıcıya sahip ödeme kartlarını test ediyor.

Şu anda Güney Afrika’da test aşamasında olan teknoloji, 2017 yılının sonuna kadar dünyanın geri kalanında da uygulanmaya başlayacak. Bu yenilik için müşterisi olduğunu banka kuruluşunun bu konuda MasterCard ile anlaşma yapması halinde mevcut kartlarınızı parmak izi sensörü bulunan yeni kartlarla değiştirebileceksiniz.

Kartın tasarımına gelecek olursak, şu an kullandığımız kartlardan daha kalın olmadığını belirmek gerekiyor. Üzerinde bulunan altın sarısı çipten biraz daha büyük alana sahip olan sensör kartı pos cihazlarına yerleştirdiğinizde kolayca tutabileceğiniz bir pozisyonda bulunuyor. Bu sayede parmak izinizi okutma için ekstra bir uğraş harcamamış oluyorsunuz.

Çok hızlı gerçekleşen ödeme işlemi sırasında kart şu şekilde çalışıyor: Kimliğiniz ve işlem miktarı gibi bilgileri pos cihazı bankaya iletiyor. Ardından, pos cihazı parmak izinizi sorarak kimliğinizi doğrulamanız gerektiğini belirtiyor. Sensör parmağınızı okuyor ve bilgiyi kart çipindeki kayıtlı parmak izinizle karşılaştırıyor. Eşleşme gerçekleştiği anda bankanın ödeme için beklediği onay sunuculara iletilmiş oluyor. Ardından James Bond edasıyla makbuzunuzu alıp olay yerinden uzaklaşıyorsunuz.