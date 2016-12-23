Türkiye’nin İlk Efsane Kadrolu Online Dizisi Geliyor: Masum

Çalışmalarına geçtiğimiz Haziran ayında başlanan ve Ocak 2017’de gösterime girecek olan Masum, Türkiye’nin sağlam kadrosuyla dikkat çekecek online dizisi olacak.

Türkiye’nin ilk büyük bir prodüksiyon sonucu ortaya çıkacak ve kadrosyula da göz dolduracak reklamsız dizisi Masum için çalışmalar artık tamamlanmış durumda. Dizi, 2017 yılının Ocak ayından itibaren izleyicisiyle buluşacak.

Polisiye ve drama türlerinin harmanlandığı dizi, sıradan gibi görünen bir Türk ailesinin çevresinde yaşanan gelişmeleri konu ediniyor. Dizinin başrollerinde ise Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen ve Bartu Küçükçağlayan gibi isimler yer alıyor.

Yapımını birçok rekortmen dizinin yapımcısı olan D Productions’ın olduğu dizinin proje tasarımını ve yönetmenliğini ise Altın Portakal ödüllü Seren Yüce yapıyor. Her bir bölümü 60 dakika olan dizi hakkında konuşan Yüce, izleyicilerin temposu hiçbir bölümde düşmeyen, akıcı bir dizi izleyeceklerini iddia ediyor.