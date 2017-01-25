Masum Görünen VPN Servislerindeki Büyük Tehlikeler!

Kullanıcılar, yasakları aşmak için VPN uygulamalarından faydalansa da, VPN'lerin çok sayıda tehlikesi de mevcut.

VPN ağları ve yaptıklarıyla ilgili pek çok yanlış bilgi mevcut. Gizliliğinizi bir dereceye kadar sağlayabilecek olsalar dahi, sizi "tamamen görünmez" hale getirebileceklerini iddia etmek önemli bir yanlış. Yeni Güney Galler Üniversitesi ve UC Berkley ile ortaklaşa yürütülen Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü (CSIRO), ilginç detayları kamuoyu ile paylaştı.

Söz konusu bilgilerde, Android temelli akıllı cihazlar temel alındı.

VPN risk analizi hakkında ortaya çıkan detaylardan bazıları şöyle: