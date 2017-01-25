Masum Görünen VPN Servislerindeki Büyük Tehlikeler!

VPN ağları ve yaptıklarıyla ilgili pek çok yanlış bilgi mevcut. Gizliliğinizi bir dereceye kadar sağlayabilecek olsalar dahi, sizi "tamamen görünmez" hale getirebileceklerini iddia etmek önemli bir yanlış. Yeni Güney Galler Üniversitesi ve UC Berkley ile ortaklaşa yürütülen Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü (CSIRO), ilginç detayları kamuoyu ile paylaştı.
Söz konusu bilgilerde, Android temelli akıllı cihazlar temel alındı.
VPN risk analizi hakkında ortaya çıkan detaylardan bazıları şöyle:
- Kullanıcıların yüzde 18'inin veri trafiği şifrelenmiyor.
- Kullanıcıların yüzde 84'ünün kullanıcı trafiği sızdırılıyor.
- Kullanıcıların yüzde 66'sı üçüncü kişilerle uğraşmak zorunda kalıyor.
- Kullanıcıların yüzde 38'i kötü niyetli yazılımlara kurban gidiyor.
- Kullanıcıların yüzde 80'inden fazlası, kullanıcı hesapları ve kısa mesajlar gibi hassas verilerini, bilmeden ele veriyor.
- Bu bulgulara dayanarak, uygulamaların yüzde 80'inden fazlası kötü amaçlı yazılım içeriyor ve yüzde 40'lık veri şifrelenmemiş durumda.