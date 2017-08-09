Türkiye’nin İlk Profesyonel İnternet Dizisi TV’ye Geliyor!

‘Profesyonel internet dizisi’ olarak Türkiye’nin ilki olan Masum, bundan sonra televizyonda yayınlanacak.

Tiyatro oyunu Bayrak’tan esinlenerek diziye uyarlanan BluTV dizisi Masum’un kadrosyunda usta isim Haluk Bilginer dışında Ali Atay, Nur Sürer, Serkan Keskin, Bartu Küçükçağlayan, Okan Yalabık ve Tülin Özen gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmeni ise Çoğunluk ve Rüzgarda Salınan Nilüfer gibi yapımlarla tanıdığımız Seren Yüce.

BluTV’de yayınlanan bölümlerinde sigara ve küfür gibi TV için sakıncalı olabilecek unsurlar barındıran dizinin yayınlarının nasıl olacağı ise en çok merak edilen konulardan.

Toplam 8 bölümünün ardından tek sezonla final yapan dizinin ilk bölümü, 17 Ağustos’ta Kanal D’de yayınlanacak. Henüz izlememiş olanlar, dizi için hazırlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirler.