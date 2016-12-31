Masumca Şarkı İsteyen Çocuğa, Porno Araması Yapan Çılgın Alexa!

Demek ki neymiş; Alexa da kafayı yiyebiliyormuş. Hem de öyle böyle değil.

Kullanıcı sayısı her geçen gün hızlı bir şekilde artan Amazon'u yapay asistanı Alexa'nın yüklü olduğu akıllı hoparlör Echo, insanların hayatını kolaylaştırması amacı ile geliştirilmiş bir sistem.

Fakat bazen Alexa da saçmalayabiliyor. Sesli komut ile aktif olan ve söylediklerinizi dinleyerek size en uygun şekilde hizmet sunmayı amaçlayan Alexa, birazdan paylaşacağımız videoda olduğu gibi küçük çaplı krizlere de yol açabilirmiş demek ki.

Alexa'dan Winnie the Pooh çizgi filminin 'Tigger Tigger' adlı şarkıyı çalmasını isteyen çocuğu artık yapay zekalı asistan nasıl anladıysa, oldukça ''enteresan'' aramalar yapmaya başlamış. Alexa'nın bu çılgın arama olayını ise o sırada videoyu çekmekte olan baba engellemiş.

Bu video da bonus olsun. Babasına Alexa'nın adının 'Trevor' olduğunu söyleyen çocuk ve fena şekilde trollenerek Alexa'ya Trevor diye bağıran babanın dramı.