Mat Siyah iPhone 7, Ciddi Bir Boya Sorunuyla Karşı Karşıya!

Apple Destek forumlarında birçok kullanıcı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’larının kenarlarındaki ve arka taraflarındaki boyaların döküldüğünü bildirdiler. Kullanıcılara bu sorunun garanti kapsamında olmadığını bildiren Apple Destek ise bu konuyla ilgili herhangi bir destek sağlayamıyor.

Apple Destek forumlarındaki giderek artan sayıdaki paylaşımlara göre, bazı mat siyah renkteki iPhone 7’lerin boyaları dökülüyor. Bu durumdan muzdarip olan kullanıcılar, kılıf kullanmalarına rağmen telefonun kenarlarındaki ve arkasındaki boyaların döküldüğünü belirttiler.

Benzer bir sorun, ilk çıktığında iPhone 5’te de vardı. Apple Destek forumlarında bu sorunla ilgili yapılan paylaşımlar birkaç sayfaya ulaştı ve giderek artıyor. Özellikle iPhone 7 Plus, iPhone 7’ye göre bu sorundan daha fazla etkilenmiş gibi görünüyor. Apple Destek, bu sorunla karşılaşan kullanıcıların cihazlarını değiştirme ya da bu sorunu giderme konusunda çaresiz görünüyor, zira bu kozmetik kusura karşı herhangi bir garanti verilmediğini söylüyor.

Apple’ın destek forumlarında bu konuyla ilgili olarak şikayette bulunan kullanıcılardan biri iPhone 7 Plus’ı satın aldıktan 3 hafta sonra bu sorunun ortaya çıktığını söylerken başka bir kullanıcı ise telefonu yere düşürmemesine ve herhangi bir yere çarpmamasına rağmen bu sorunu yaşadığını ve hayal kırıklığı yaşadığını belirtmiş.

Bu sorunla karşılaşan bazı kullanıcılar, akrilik boyayla boyanın döküldüğü yerleri boyayarak bu sıkıntıyı giderdiklerini belirtmişler. Ancak bu, telefonun bölgelerindeki boyaların dökülmesini önlemeyecektir. Bu sorunla ilgili Apple’dan şimdilik herhangi bir açıklama gelmedi.