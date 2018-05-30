Huawei P20 Pro'nun Sevilen Özelliği Mate 10'a Geliyor!

Huawei'nin yapay zeka ile görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde tripodsuz bir şekilde uzun pozlama gerçekleştirmeyi mümkün kılan özelliği Mate 10 ve Mate 10 Pro'ya geliyor.

Huawei’nin son amiral gemisi olan P20 Pro’nun en dikkat çekici özelliği şüphesiz ki kamera performansı. Fakat şirket, kullanıcılarına en iyi kamera deneyimini sunmak için yalnızca cihazın donanım kısmına değil yazılım kısmına da önem vermiş durumda.

Normal şartlarda bir kişinin uzun pozlama çekimi yapabilmesi için tripod kullanması gerekmektedir. Çünkü kamerası birazcık titrerse fotoğraf tamamen bulanık olabilir. Fakat Huawei, AIS (Yapay zeka ile görüntü sabitleme) özelliği sayesinde tripoda olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor.

İyi haber şu ki; Huawei’nin bir önceki amiral gemileri olan Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro da çok ama çok yakında alacakları güncelleme ile AIS özelliğine sahip olacak. Böylece bu iki cihazın sahipleri, tripoda gerek duymadan uzun pozlama çekimi gerçekleştirebilecekler.

Her iki cihaz da P20 Pro’da olduğu gibi Kirin 970 işlemci ve Leica imzalı sensörler kullanıyorlar. Bu nedenle özellik sorunsuz bir şekilde kullanılabilecektir. Huawei’nin açıklamasına göre güncelleme 31 Mayıs tarihinde yayınlanacak.