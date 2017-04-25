MATE ROV 2017, 29-30 Nisan'da Düzenleniyor!

Ülkemizde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Uzaktan Kumandalı Sualtı Robotları" Yarışması 29 Nisan'da Başlıyor!

Uluslararası MATE-ROV yarışması, California merkezli, Marine Advanced Technologies Education Merkezi (MATE) tarafından 2002'de organize edilmeye başlamıştır. Yarışmada her yıl 500den fazla yarışmacı, 70 takımı temsil etmektedir. Bununla birlikte geçtiğimiz sene, 18 farklı eyalet, 15 farklı Ülke 2016 MATE-ROV finallerine katılmış bulunmaktadır.

Marine Advanced Technologies Education (İleri Teknolojili Denizcilik Eğitimi) ya da kısaca MATE, ROVCompetition olarak bilinen Uzaktan Kumandalı Sualtı Robot Yarışması'nı geçtiğimiz yıl ilk defa ülkemizde düzenlenmişti. Uluslararası MATE-ROV yarışmasının Türkiye Bölgesel koordinatörü olan EngTech, Marmara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen yarışmada kazanan takım, ülkemizi Texas, ABD'de bulunan NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki Nötr Yüzdürme Havuzu'nda düzenlenen yarışmada temsil etme hakkı kazanmıştı.

Bu yıl da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek olan yarışma 29 Nisan'da başlayacak ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek. Yarışmaya katılacak olan tüm katılımcılar sertifika ile ödüllendirilecekken; her kategoriden (Explorers ve Rangers) ilk 3 takıma yarışma plaketi verilecektir. Her kategoride bölgesel yarışmada yalnızca birinci gelen takımlarsa (Koşullara göre 2. takımlar da dahil edilebilir) 23-25 Haziran 2017'de Long Beach/California/ABD'de gerçekleştirilecek uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil etmek üzere (kısmi ya da tam sponsor desteği bulunabilir) kayıt yaptırıbilecek.

Webtekno'nun da sponsorlarından biri olduğu yarışmaya tüm takipçilerimiz davetlidir. Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi almak için burayı; yarışmaya kayıt içinse burayı ziyaret edebilirsiniz.



