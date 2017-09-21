Matematiğe Göre Dünya, 6. Kitlesel Yok Oluşuna Başlayacak!

Şu ana kadar 5 kitlesel yok oluş yaşayan dünyamız, 6. kitlesel yok oluşuna 2100 yılında başlayabilir.

Bilim insanları, dünyayı bekleyen bir başka felaket senaryosunu araştırmaya araştırıyorlar. Yapılan matematik hesabına göre 2100 yılına kadar okyanuslar türlerin toplu katliamı için yeterli karbon tutabilecek. En son 540 milyon yıl önce karbon yığınında meydana gelen artışın ardından toplu bir yok oluş süreci başlamış ve bu olay yıllarca devam etmişti.

Günümüzde pek dikkat edilmemesine rağmen karbon döngüsünün aşılma ihtimaline karşı, dengesiz bir dünya bizleri bekliyor. Dünyayı bu noktaya getirmemiz durumunda kitlesel yok oluşlar yaratacak “felaket eşikleri” oluşacak.

19. yüzyılda sanayinin ortaya çıkmasıyla karbon emisyonu çok ciddi oranda artarak dünyaya zarar vermeye başladı. Yaşadığımız bu günlerde bu oran çok daha yüksek. 7 milyar insanın soluduğu nefesi bir kenara bırakırsak kurduğumuz fabrikaların zehirli gazları ve çok daha fazlası dünyayı 6. küresel yok oluşa doğru sürüklüyor.

MIT’nin Atmosferik ve Gezegensel Bilimler Bölümü'nde Jeofizik Profesörü olarak görev yapan Daniel Rothman, 540 milyon yıl önce oluşmuş karbon yığınındaki artıştan dolayı oluşan yok oluşu araştırdı. Rothman’in açıklamalarına göre karbon periyodunun aşılması durumunda, dengesiz bir çevre ve kitlesel yok oluşlar bizleri bekliyor. Ormanlarımızı iyi koruyamadığımız her geçen gün bu denge daha çok bozuluyor. Altıncı yok oluşun meydana gelmesi için Rothman’a göre 310 gigatonluk karbonun okyanusa eklenmesi gerekiyor. Bu kadar büyük bir miktar, insan faaliyetleri böyle devam ederse 2100 yılında karşımıza çıkacak.

Bu olay, 2100 yılında kitlesel yok oluşa girileceği anlamına mı geliyor? Rothman’a göre hayır. Bu durum insanlığı geri dönüşü olmayan bir yola sokacak. Bu tarz kitlesel felaketlerin yaşanması yaklaşık on bil yıl sürüyor. Umarım, böyle bir duruma girmeden karbon kullanımı dengelenebilir.