Matematiğin gündelik hayatta ne işe yaradığını merak etmek özellikle lise zamanlarında sıklıkla aklımıza takılan bir mevzudur. Matematik, yapay zekalardan tutun da siber güvenlik hizmetlerini sağlamaya kadar birçok işleve sahip. Peki, matematiğin sınırları olup olmadığını hiç merak ettiniz mi?

Analitik, veri bilimi ve istatistik ile içli dışlıysanız analitiğin yalnızca 'matematik' olarak adlandırılmasına da aşina olmalısınız. Yapay zekanın ve yapay zeka analitiğinin günümüzde -özellikle de siber güvenlik endüstrisinde- devrim yarattığını biliyoruz. Ancak bu tip analitik işlevleriyle de matematiğin bir sınırı vardır. Bu da günümüz yapay zekalarının bazı sınırları olduğu anlamına geliyor.

İşte matematiğin yapamadığı 3 şey:

1. Tüm Algoritmalara Hükmedecek Tek Bir Algoritma Yok

Matematikte her durumda çalışacak bir tane bile algoritma yok. Bazı algoritmaların harika, yeni ve heyecan verici olduğu doğru, ancak tek bir algoritmayla yapılan çözümlerden olabildiğince kaçınmanız gerekir. Bunun en son örneği ise derin öğrenmedir. Derin öğrenme, heyecan verici bir teknik ama bu durum her şey için doğru bir algoritma olduğu anlamına gelmez.

Derin öğrenme, etiketlere veya örneklere dayanan bağlı süreçlerin geniş, katmanlı koleksiyonlarını kullanarak öğrenen bir makine öğrenme algoritma sınıfıdır, genellikle de geleceğin çalışma alanı olarak lanse edilir. Fakat derin öğrenme ağınının yanılması aşırı derecede kolaydir. Sonuç olarak; tek bir algoritmaya odaklanan herhangi bir makineye odaklanmadan evvel iki kez düşünmek gerekir.

2. Matematik, Daha Önce Hiç Görmediği Şeyleri Tahmin Edemez

Tahmini analizler, mevcut bilgilerden çıkarılan analizlerle ilgilidir. Bu da gözlemleyerek ve deneyerek öğrenen insan beynine benzer. Örneğin; daha önce hiç yaşanmamış bir durumla hayatınızda da karşılaşınca ne yapacağınızı bilemezsiniz. En iyi ihtimallle, yeni ve benzersiz bir deneyim yaşadığınızı fark edebilirsiniz, ancak durumla hayatınızda hiç karşılaşmadıysanız o durumun yeni bir şey olup olmadığını da bilemeyebilirsiniz.

Benzer şekilde, matematik daha önce görmediği hiçbir şeyi tahmin edemez. Örneğin, matematik, ilk kez gerçekleşen Spectre gibi spekülatif yürütme yan kanal saldırılarını tahmin edemezdi. Artık bunun matematiğini tahmin etmemiz mümkün. Çünkü şimdi neyi arayacağımızı biliyoruz ve potansiyel olarak bir sonraki olayı tahmin edebilecek modeller yaratabiliyoruz.

3. Matematik, Zihin Okuyamaz

Matematik zihin okuyamaz, bu konuyu daha açmamız gerekirse matematik bilgilerinde bulunmayan verileri, bulup ortaya çıkaramaz. Örneğin, davranışsal analiz sisteminiz Çin'den VPN'le çalışan bir hesabı algılarsa, inanılmaz büyük miktarlarda veri alır ve sistem, görevlilerin daha önce hiç erişmediği dosya paylaşımlarına erişir.

Buna basit bir örnek olarak da şunu söyleyebiliriz, örneğin telefonunuzdaki adım sayma makinesi, telefonunuzu yanınıza almadığınız için çalışmamıştır ve telefonununuz bunu tahmin edemez değil mi? Onun yerine sizin o günkü adım atma miktarınızın çok az olduğunu söyler.

Yapay zekaları hatta en basit güvenlik sistemlerini çözebilmek için matematikten anlamanız çok önemlidir. Geleceğin teknolojisi yapay zekalar ile yapabileceklerinizi fark etmek, ayrıca yapamayacaklarınızı fark edebilmek için matematiğe her daim ihtiyaç duyacağız. Ancak unutmayın ki matematiğin de bir sınırı vardır; matematik sizi büyüleyebilir ancak bu onun büyülü olduğu anlamına gelmez.