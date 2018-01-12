Dani Ochoa adlı matematik dahisi başka bir şaşırtıcı kalem şarkısıyla geri döndü. Ochoa bu kez Star Wars'ın "İmparatorluk Marşı"(Imperial March) müziğini çaldı.

Ochoa'nın kalemle kağıda matematik formülleri yazarkenki çıkan ses oldukça esprili yorumlara da sebep oldu. Birçok kişi, vasiyetiyle Nobel ödüllerinin verilmesine sebep olan dinamitin mucidi Alfred Nobel'e, matematik alanı için böyle bir ödül türü yaratmasının söylenmesi gerektiğini belirtti.

Optik mühendislikte dereceye giren Ochoa, ilk önce yaptığı bir matematik hesabında Cantina theme müziğini çalmaya başladığını farketti. Ochoa'nın Youtube yüklediği bu ilk matematik formülleriyle yapılmış müziği 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Dani Ochoa son olarak ise Star Wars'ın ünlü "Imperial Marşı"nı çaldığı bir video yükledi. Ochoa tarafından dün yüklenen video 800 binden fazla izlendi. Siz bu garip müzik yöntemi hakkında ne düşünüyorsunuz?