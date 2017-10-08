Matematik İle Sanatın Bir Araya Geldiği 7 Müthiş Çalışma!

Sanat ile matematiğin buluştuğu 7 muazzam çalışmayı sizler için bir araya getirdik. Birbirinden harika olan bu çalışmalar, hakikaten görülmeye değer.

Matematiğin sadece formüllerle ilişkili olduğunu düşünüyorsanız, sizi yanıltacak bir konu ile karşınızdayız. Bu konuyla birlikte matematik ile sanatın bir araya geldiğinde ortaya çıkan muazzam görüntülere şahit olacaksınız.

Hamid Naderi Yeganeh'ten Bilgisayar Çizimleri

İranlı sanatçı, matematik formülleriyle bilgisayarı birleştiren muhteşem bir sanatçı. Başlangıçta oluşturduğu çizimler sadece karalamalar gibi gözükse de daha sonra formülleri değiştirdiğinde anlamlı figürler ortaya çıktığının farkına varmış.

Daha sonrasındaysa çalışmalarına bu yönde devam eden sanatçı, matematiğin gücünü sanatıyla birleştirmiş. Buradan sanatçıya ait çizimlere ve çizimlerinde kullandığı formüllere ulaşabilirsiniz.

Simon Beck'in Efsane Kar Sanatı

Simon Beck'in asıl işinin haritacılık olduğunu belirtelim. Fakat Beck'in sanata olan tutkusu, ona Avrupa Alplerindeki epik ''kar sütunlarını'' yaratmasına yardımcı oldu. Her bir çalışmasını yaklaşık 11 saatte tamamlayan sanatçının çalışmalarının tamamını buradan inceleyebilirsiniz.

Tom Beddard'ın Faberge Fraktalları

Fraktallar, geçmişten bu yana sanatsever matematikçilere esin kaynağı olmakta. Fakat İngiliz fizikçi, fraktal modelleme işlemini bir adım öteye taşımış. Fizikçi, 3 boyutlu fraktallar sayesinde harika işlere imza atmış. Tom Beddard'ın diğer çalışmalarına buradan göz atabilirsiniz.

Kery Mitchell'den Curiosity Mars’a Ayak Basma Kutlaması!

Eski bir NASA mühendisi olan Mitchell, algoritmalar ve fraktallar kullanarak birbirinden güzel çalışmalar yapıyor. 2012 yılında Mars'a ayak basan Curiostiy uzay aracına ithafen yaptığı çalışmayla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran eski NASA mühendisinin diğer çalışmalarını buradan inceleyebilirsiniz.

The Hevea Projesinin İzometrik Gömme Modelleri

Nash ve Kuiper yüzeyi yumuşak bir şekilde bozarak, bizlere bu nanometre yarıçapının tamamen içinde yer alan orjinal tenis topunun izometrik kopyasına sahip olabileceğimizi göstermiştir.

Bahsi geçen Hevea Projesi'ni dijital forma dönüştüren matematikçiler, birbirinden muhteşem işlere imza atmışlar. Fransız matematikçilerin diğer çalışmalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Henry Segerman'ın 3 Boyutlu Modelleri

Avusturalya'lı matematikçi Henry Segerman, öğrencilerine matematiği daha iyi anlamaları adına matematiksel formül ve konseptleri ifade eden 3 boyutlu modeller oluşturdu.

Segerman yapmış olduğu açıklamada, “Öğrencilere matematiğin dilini anlamak ve problemleri çözmek için bunu yaratıcı bir şekilde uygulamak adına zaman verilmelidir. Matematik sınıfları, ezber alıştırmalarla asla başarılı olamaz” ifadelerine yer vermiştir.

Segerman'ın diğer çalışmalarına buradan bakabilirsiniz.

Liz Blakenship ve Daniel Ashlock’dan Fraktal Sınıflandırması

Liz Blakenship ve Daniel Ashlock fraktal sınıflandırması adlı eseriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İkili yapmış olduğu açıklamada; ''Örneğin bu L sistem fraktalları matematiksel grafiklerden daha çok egzotik eğrelti otlarına benzerler. Fakat hala tekrarlayan modellerden yapılmaktadır.'' ifadelerini kullanmışlar. Liz Blakenship ve Daniel Ashlock tüm çalılmalarına buradan bakabilirsiniz.