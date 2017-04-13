Spermlerin Nasıl Bu Kadar Hızlı Hareket Ettikleri Çözüldü!

York Üniversitesi'ndeki matematikçiler, sperm hakkında yaptıkları araştırmalarla hücrenin nasıl bu kadar hızlı hareket ettiği konusunda önemli bilgiler elde ettiler. Eğer spermin hareket biçimi tamamen çözülürse, erkek kısırlığına çare bulunma ihtimali de yüksek.

Döllenme sırasında 50 milyon sperm hücresinin içinde, ancak 10 tanesi yumurtaya ulaşabiliyor. Matematikçi Hermes Gadelha’ya göre bir bebeğin dünyaya gelmesinden önce bu rahatsız edici yolculuk aslında büyük bir olaydır. York Üniversitesi’nin uygulamalı matematik kürsüsünden Gadelha, “Ne zaman birinin bebek sahibi olduğunu duysam, bunun hiç kimsenin henüz anlayamadığı bir mucize olduğunu düşünürüm” diyor.

Spermin nasıl bu kadar hızlı hareket ettiğini anlamak için kuyruğunun hareketlerini ölçümleyen Gadelha ve ekibi, bunu bilgisayarda modellemişler. “Spermin etrafındaki akışkan sıvıyı tanımlamak için nümerik simülasyonlar kullandık. Ancak sıvı çok karmaşık olduğu için elde ettiğimiz veriyi anlamlandırmak çok zordu. Örnek olarak aldığımız spermde yaklaşık 55 milyon spermatozoa bulunuyordu ve hepsi belirsiz hareketlerde bulunuyorlardı.” Oluşturmaya çalıştıkları denklem, daha büyük miktardaki sperm hücrelerinin alan içerisinde nasıl bir örüntü izleyerek hareket ettiği ve sonuçta yumurtayı nasıl döllediğini açıklayacak. Burada spermin kuyruk hareketlerinin ölçülmesi, bilim insanlarına büyük bir avantaj kazandırdı.

Bu çalışmanın önemi çok büyük. Zira erkek kısırlığı, santimetre kare başına düşen sperm hücresi miktarıyla yakından alakalı. Sperm uzmanı Allan Pacey BBC’ye verdiği bir demeçte “Sperm hakkında ne kadar çok şey bilirsek o kadar iyi. Bu yakında kısırlığa çare bulmamızı sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.