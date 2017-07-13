Matematikte 4937775 Sayısı Neden Bu Kadar Önemlidir?

4937775, şans eseri fark edilen ve matematiğin ne kadar gizemli bir bilim olduğunu gösteren sayılardan bir tanesi. Peki bu sayıyı bu kadar önemli kılan şey de ne?

1982 yılında üvey kardeşi Harold Smith’i aramak için telefonun başına geçen Lehigh Üniversitesi Matematik Bölümü’nde öğretim üyesi olan Albert Wilansky, 4-9-3-7-7-7-7-5 numaralarını çevirir. Kardeşiyle konuştuğu sırada alışkanlığı sebebiyle çevirdiği numarayı asal çarpanlarına ayırır ve bu sırada aşağıdaki işlemi fark eder:

4937775 = 3 x 5 x 5 x 65837.

Eşitliğin her iki tarafındaki rakamları topladığında ise şöyle bir durum ortaya çıkar:

4+9+3+7+7+7+5 = 3+5+5+6+5+8+3+7 = 42.

Bunu diğer sayılar üzerinde denemeye başlayan Wilansky, bu şekilde birçok yeni sayı bulur. Fark edilen bu matematik gizeminin anısına, rakamları toplamı asal çarpanlarının toplamına eşit olan sayılara ‘Smith Sayıları’ (üvey kardeşinin ismi) adını verir.

Bu zamana kadar bulunan en büyük Smith sayısını aşağıda göreceksiniz.

Bizim bu sayıyla tanışmamız ise bir sınav sorusu sayesinde olmuştu: