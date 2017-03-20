Matrix'de "Kung-Fu" Öğrenme Sistemi Gerçek Oldu!

Matrix, GORA gibi sevilen filmlerde gördüğümüz kaset tak-öğren sistemi gerçek oldu. Bilim insanları, bir pilotun bilgilerini normal bireylere aktarmayı başardılar.

Günümüzde bir şeyleri öğrenmek için uzun süreler boyunca bunun için çabalamamız gerekiyor. Örneğin dövüş sanatlarında usta olmak istiyorsak, bunun için yıllarca çalışıp hayatımızı bunun üzerine kurmamız gerekiyor. Ya da bir pilot olmak istiyorsak, yıllarca pilotluk üzerine eğitim almamız gerekiyor.

Orijinal olarak Matrix filminde geçen, ülkemizde Cem Yılmaz’ın ikonlaşmış filmi Gora’da da gördüğümüz 'beyne bilgi yüklenmesi' sahnesi gerçek oldu. İleride bir şeyi öğrenmek istediğimizde, bilgisayara dosya yüklemek için flash bellek takmak gibi bilgi aktarabileceğiz. Bilim insanları, beyne bilgi aktarmanın yolunu buldular.

Yakında 4. filmi ile gelmesi beklenen Matrix’in dünyaya çok şey kattığı gerçek. Matrix’in bir sahnesinde dövüş sanatlarını öğretmek için Neo'nun doğrudan beynine ulaşılarak bilgilerin direkt beynine kaydedilmesi sağlanıyordu. Sonrasında Neo’nun nasıl kavga ettiğini hatırlatmama gerek yok sanırım.

Kaliforniya merkezli HRL Laboratuvarı araştırmacıları tarafından bulunan teknoloji ile Hollywood filmlerinde yer aldığı kadar büyük olmasa dahi küçük ölçekte bilgilerin aktarabileceği açıklandı. GORA’da olduğu gibi ortaya karışık kaset yok henüz.

Yapılan deneylerde, eğitimli bir pilotun beyninde yer alan elektrik sinyalleri, normal bir bireye aktarıldı. Elektrot yerleştirilmiş bir başlıkla yapılan pilottan alınan bilgileri kazanan bireylerin pilot becerilerinin normal bireylere göre %33 daha iyi sonuç verdiği ortaya çıktı.

Şu anda çok yeni bir teknoloji olsa bile gelecekte yıllarca süren okul deneyimlerine gerek kalmadan her konuda bilgi sahibi olabiliriz. Şimdiden hayal edebiliyorum; eskiden pazarlarda satılan Atari kasetleri gibi gelecekte astrofizik 5 TL, gastronomi 15 TL, iki alana bir bedava gibi kampanyalar olabilir.