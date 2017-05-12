İngiltere menşeili Improbable şirketi, 500 milyon dolar bütçe ile her köşesinde farklı bir gerçek dışı olayın yaşandığı 'sanal gerçeklik dünyası' inşa ediyor.

Son dönemlerde geleceğin teknolojileri arasında konumlandırdığımız sanal gerçeklik, her geçen gün gelişmeye ve daha büyük boyutlara ulaşmaya devam ediyor. Öyle ki bu alanda yapılan yatırımlar akılalmaz derecede yüksek rakamları buluyor.

Sanal gerçeklikle ilgili en büyük yatırımlardan biri de İngiliz Improbable şirketinden geldi. Şirket, 500 milyon dolar bütçe ile bilgisayar oyunları gibi her köşesinde ayrı bir gerçek dışı maceranın yaşanacağı sanal gerçeklik dünyası kurmayı hedeflediğini ve çalışmalara başladığını söyledi. Improbable'ın hedefi yılların efsanevi filmi Matrix'i sanal gerçeklik sayesinde gerçeğe dönüştürmek.

Ayrıca şirket Matrix'i yaratacağı bu sanal gerçeklik dünyasının gerçek dünyanın yerini alabilecek olağanüstü bir yer olabileceğini de söylüyor. Öyle ki şirketin hedefi VR gözlükleri ile oynanabilen bir oyundan daha ileriye giderek sanal şehirler yaratmak. Bu hedeflerine ulaşıp ulaşamayacaklarını göreceğiz ama bu denli büyük bir yatırımın VR dünyası için önem taşıdığı kesin.