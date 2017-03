Matrix'in yeniden çevrileceği haberi üstüne serinin hayranları adeta ikiye bölündü. Oyuncular arasında Keanu Reeves'in bulunmaması kutuplaşmayı artırdı, yine de Matrix'in popüler olmasını sağlayacak taze fikirler mevcut.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberler, Matrix'in yeniden çevrileceğini müjdeledi. Ne var ki serinin hayranları ikiye bölündü. Habere çok sevinenler (aralarında ben de varım) olduğu gibi, büyük tepki gösteren bir kitle de mevcut.

Matrix'in Ghost in The Shell'in izinden gittiği düşünülüyor. Bu hiç şaşırtıcı değil, zira ilk Matrix'de de Ghost In The Shell'den esintiler görmüştük. Hatta filmin yapımcıları ile ünlü animasyondan ilham aldıklarını itiraf etmişlerdi. Ghost In The Shell'in sinema filminin gösterime gireceği tarihlerde, Matrix'in yeniden canlanması basit bir tesadüf mü emin değiliz.

Warner Bros. yetkililerine göre yeni Matrix ve Ghost In The Shell arasında hiçbir bağlantı yok ve stüdyonun amacı yeni bir başlangıç yapmak. Peki serinin bazı hayranlarından asgari tepki alarak, tüm kesimlere hitap etmenin yolu nedir? Dört madde halinde inceledik.

Neo'yu Unutun

Keanu Reeve Neo'dur, Neo Keanu Reeves'dir. Bu gerçek tartışılamaz, tartışılmasının düşünülmesi bile garip olur. Yeni filmi en merakla bekleyen hayrandan ondan en nefret duyan hayrana kadar başka bir seçeneğin kabul edilebileceğini düşünmüyoruz. Üstelik çok kısa süre önce Keanu Reeves, Wachowski kardeşler dönerse yeni filmde yer alabileceğini açıklamıştı. Ancak Wachowski kardeşlerin abartılı bütçe istekleri bunun gerçekleşmemesine neden oldu.

Lakin Matrix evreni inanılmaz derecede zengin. Seraph, Oracle gibi popüler figürleri unutmayın (Seraph'ın kaderi biraz meçhul olsa da). Verimli evrende bu figürler kadar popüler başka karakterler can bulabilir. Maalesef Trinity ve Morpheus gibi karakterler de yeni filmde yer bulamayacak.

Animatrix Gerçeği

Animatrix serisi gerçekten kaliteli öykülere ev sahipliği yaptı. 2003 yılına dönerek Animatrix hikayelerinden esinlenilebilir. Animatrix antoloji filmi, evrenin tarihini ayrıntılı olarak anlatan, boşlukları dolduran ve evrenin diğer köşelerini keşfeden dokuz öyküden oluşuyordu. Kısacası elimizde çok zengin bir malzeme var.

Efektlere Dikkat

İlk Matrix her açıdan inanılmazdı, çünkü hiç karşılaşmadığımız şeylerle yüzleşmiştik. Çoğu insan, filmden şaşkınlık içeren yüz ifadeleri ile ayrıldılar. Bu faktörlerden biri ağırlaştırılmış sahnelerdi. Kurşunlardan kaçma efektleri muazzamdı, ancak o dönemden bu yana çok şey değişti. Pek çok film, bu efektleri taklit etti.

Eğer yeniden çevrimde bu tür sahnelere sıkça yer verilirse, eskiye bel bağlayan ve yorgun bir film izlenimi ortaya çıkacaktır.

Reboot Vakası

Çoğu sinema otoritesi filmin bir reboot(yeniden çevrim) olmaması gerekliliğini savunuyor. Belki de haklılar, zira ilk Matrix'in anıları hala çok taze ve bu, ciddi bir karşılaştırmaya neden olacaktır. Neo'dan önce de seçilmişler vardı, yeni filmde Neo'dan sonra başka seçilmişler de olabilir. Yine de ben bu konuda Warner Bros.'a biraz güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum: DC evrenine ait başarılı yeniden çevrim yapımları ve Mad Max'i gözünüzün önüne getirin.