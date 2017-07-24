Ünlü Özel Efekt Uzmanı Gizlice Comic Con'a Katıldı!

Efsane filmlerin arkasında ki isim olan Adam Savage, gizlice bir uzay kıyafetinin içerisine girerek San Diego Comic Con'a katıldı.

Filmlerde yaptığı özel efektlerle birçok filmin isimsiz kahramanı olan Adam Savage, San Diego’da düzenlenen Comic Con’da uzay elbiseleri ile cosplay işinin nasıl olması gerektiğini herkese gösterdi. Öncelikle Adam Savage'in özel efektler hazırladığı efsane filmleri merak ediyorsanız, Matrix, Terminatör, Star Wars, Evde Tek Başına ve çok daha fazla filmde yer aldığını görebilirsiniz.

Mart ayında The Verge’le röportaj yaparak uzay kıyafetlerinin içinde mutlu olduğunu belirten Savage, Comic Con’da kimliğini gizleyerek bir uzay kostümü giydi. Alien: Covenant’de kullanılan kıyafetlerden birini tercih eden Savage, bu kıyafetle fuarın ilgi çekici kişiliklerinden birisi olmayı başardı.

Normalde film setlerinde özel efektler yaratan, kostümler tasarlayan ve oyuncular için gerekli tüm görsel çalışmayı yapan Savage, bu kıyafetlerin çok önemli olduğunu, bazı kıyafetlerin set sürelerini ve ücretlerini inanılmaz oranda yükseltebileceğini söylüyor.

Uzay elbiselerinde ayrıntıları sevdiğini söyleyen özel efekt uzmanı, NASA’nın yaptığı gibi fazla ayrıntılı kıyafetleri sevdiğini, ancak bu kıyafetlerin daha konforlu olması gerektiğini belirtti. Kostümde her ayrıntının düşünülmesi gerekiyor, ancak bunun dışında kullanım açısından da rahat olmalı. Hiçbir oyuncunun zar zor hareket ettiği kıyafetlerle öğle yemeğine çıkmayı istemediğini belirten Savage, bazen bir kıyafet giyip çıkarma işleminin makyajlarla birlikte 1 saate yakın sürebildiğini belirtti.

Cosplayer’ların yaptığı işleri beğendiğini söyleyen Savage, köpük ve sıcak tutkal gibi aletlerle yapılan çalışmalardan çok başarılı işler çıktığını söyledi. Bununla birlikte günümüzde 3D baskı teknolojisinin de çok geliştiğini belirten Savage, tüm bu olayların kostüm tasarımına büyük yardımı olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtiyor.