Mavi Balina Akımının Elebaşısı 17 Yaşındaki Bir Genç Çıktı!

2017’de internet çağının tarihine geçen ve birçok gencin ölümüne sebep olan Mavi Balina akımının sorumluları bir bir yakalanıyor. Grubun elebaşı olduğu söylenen 17 yaşındaki bir genç kız Rusya’da yakalandı.

Onlarca savunmasız genç, internetten musallat olan kötü niyetli ve kimliği belirlenemeyen insanlar, ardı arkası kesilmeyen tehditler ve sonunda ölüm. 2017 yılının başından bu yana durmadan can alan Mavi Balina oyununun ardında dünya çapında bir çete olduğunu kim düşünebilirdi ki?

Oyunun ağına düşen çocuklar ve gençler, verilen basit görevleri yerine getirdikten sonra, aşırı isteklerle karşı karşıya kalıyorlar, söylenen şeyleri yapmadıkları takdirde yakınlarının hayatlarıyla tehdit ediliyorlardı. Tamamen kimliği belirsiz kişilerce verilen bu görevlerden kurtulmanın tek yolu ise intihar etmekti. Bugüne kadar çeşitli ülkelerde yakalanmış onlarca çete üyesinin başında 17 yaşında Rusya’da yaşayan bir genç kızın olabileceği aklınıza gelir miydi?

Mağdurlarına psikolojik travmalar yaşatacak ve 50 gün süren görevler veren, Rusya İçişleri Bakanlığı’nın raporlarına göre intihar görevlerini yazan elebaşı olarak nitelendiriliyor. Ülke yasalarına göre reşit olduğu için gencin adı açıklanmıyor.

Kurbanlarının beyinlerini yıkamak için onlara korku filmleri izleten, gecenin bir vaktinde uyandıran ve kendilerine zarar vermelerini isteyen genç kız, net bir şekilde 16 yaşındaki Diana Kuznetsova isimli bir başka gencin 9 kattan atlayarak intihar etmesinden sorumlu tutuluyor.

Yakalanan kişilerin ağır cezalara çarptırılmasını isteyen Mavi Balina mağduru olan aileler, çeşitli sosyal sorumluluk kampanyalarıyla seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Grubun faaliyetlerinin ülkemizde hissedilmemesinin sebebi dil farkı olabilir. Zira oyundaki hakim dil İngilizce, temel sınıflarda etkili şekilde ingilizce öğrenebilen genç nüfusa sahip ülkelerde çok sayıda ölüm yaşandı.