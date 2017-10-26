Dünya çapında yüzlerce çocuğun intihar etmesine neden olan Mavi Balina akımı tam son buluyor diye sevinirken, bu kez Facebook üzerinden yayılan yeni bir akımla karşı karşıya kaldık. Oyun, çocukları 48 saat boyunca ebeveynlerine haber vermeden kaybolmaları konusunda ikna ediyor.

Sosyal medyanın gittikçe çıldırdığını görmek artık rahatsızlık vermeye başladı. Canlı yayında işlenen cinayetler ve yapılan intiharlar, toplumsal olarak hassas noktalara saldırı niteliği taşıyan içerikler, özellikle içeride nelerin döndüğünü bilmediğimiz yüz binlerce Facebook grubu… Çocuklarımızı fark etmeden ya da farkına varmayı istemeden o kadar kötü bir yere emanet ediyoruz ki, aklınız yerinden çıkabilir.

2017 yılına damgasını vuran ve Türkiye dahil dünya çağında yüzlerce çocuğun, önce kendilerine işkence uygulayıp bunalıma girmelerine yol açarak intihar etmeleri konusunda teşvik eden Mavi Balina akımı artık son bulmak üzere. Tam da “Artık yeter, bu işin sorumlusu kimlerse cezalarını çeksin, eğer sorumsuzluk ebeveynlerdeyse daha fazla ceza çeksinler” derken, tehlikeli bir akım daha ortaya çıktı.

Hedef gene çocuklar, görevler Facebook üzerinden veriliyor ve 48 saat süreyle ortalıktan kaybolmaları konusunda ikan ediliyorlar:

48 Hours Challenge adıyla ortaya çıkan akım, çocukların iki gün boyunca ebeveynlerine haber vermeden ortalıktan kaybolmalarına neden oluyor. Facebook üzerinden viral bir şekilde yayılan eylem, hastalıklı bir şekilde çocuklarını kaybeden ebeveynlerin ve yakınların sosyal medya paylaşımlarından puan verileceğini dile getiriyor.

Akımın viral olmasından sonra İngiltere’deki kayıp çocuk vakalarında dikkat çekici benzerlikler var. Zira kayboluşundan iki gün sonra farklı şehir ya da kasabalarda bulunan çocuklar söz konusu.

Bulunan çocuklarla yapılan görüşmelerin ardından saflık durumlarının normal olduğu tespit edildi. Ancak neden farklı şehir ya da kasabalarda bulundukları, ekstrem şeyler yaşayıp yaşamadıkları ve asıl amacın ne olduğuna ilişkin bir bilgi yok. Tek bilinen çocukların sosyal çevrelerine henüz oyunun başında olduklarını söylemeleri.

Sosyal medyanın kişilere verdiği ifade özgürlüğünü kötüye kullanan ve toplum psikolojisini yerle bir etmeye çalışan tehlikeli gruplar mevcut. Ülkemizde genellikle pedofili eğilimi gösteren yetişkinlere dair olaylar gündeme gelirken, Facebook gibi platformların ne denli yoldan çıktığını sezmemek elde değil.

Her ne olursa olsun çocuklarımıza dikkat etmek ve onlara sahip çıkmak bizim elimizde. Dış etmenlerin, bilinçli ebeveynler karşısında hiç şansı yok. Bu tezi, Mavi Balina akımında hayatını kaybeden çocukların ailelerine bakarak doğrulayabilirsiniz. İstisnalar olsa da gerçekler böyledir. Çocuk ilgi ve dikkat ister.