Mavi Balina’dan Sonra Bakanlığı Harekete Geçiren Yeni Oyun

Geçtiğimiz yıldan bu yana çocukları ve gençleri ölüme kadar götüren Mavi Balina oyunu, pek çok resmi kurumu harekete geçirmişti. Şimdiyse en az onun kadar tehlikeli olan Mariam isimli bir oyun ortaya çıktı. Bu kez psikolojik olarak sarsan oyun, çocuklardan ev adreslerini istiyor.

İnternet, pek çok zararlı içeriğin bulunduğu bir ortam. Bu dünya, özellikle çocuklar ve gençler için hiç de tekin bir yer değil. Mavi Balina gibi dünya çapında yüzlerce gencin intihar etmesine yol açan salgından sonra uzmanlar, Mariam isimli yeni bir oyun için kamuoyunu uyardılar.

Mariam, kaybolduğunu söyleyen küçük bir kız çocuğunun hikayesini işliyor, oyuncuyu psikolojik olarak empati kurmaya zorluyor. Aynı zamanda korku ve gerilim ögeleri barındıran oyun, son aşamaya gelindiğinde oyunculardan Facebook profillerine ve WhatsApp hesaplarına erişim istiyor. Bununla da kalmayıp ev adreslerini, isimlerini ve yakın çevresini soruyor. Son aşamaya gelindiğinde ise oyuncu, verdiği telefon numarasından gece saat 3 sularında aranıyor.

Yapılan aramalar, yabancı bir numara gösteriyor. Oyuncular telefondan gelen “Seninle tekrar görüşeceğiz” anlamındaki tehditkar cümleleri dinliyor. Bu cümleleri söyleyen sesin robotik olarak değişime uğratıldığı anlaşılıyor. Diğer taraftan yapılan çağrıların çoğunda korku filmlerinden alınmış çığlık gibi sesler dinletiliyor.

Suudi Arabistanlı bir geliştirici Salman El Harbi tarafından geliştirilen oyun için resmi makamlar ve haberin kaynağı olan Habertürk görevlileri, muhataplara ulaşamadı. Oyun bir kez kapatıldığında 24 saat boyunca bir daha girilemiyor. Böylece oyuncudaki merak güdüsü tetikleniyor.

Oyunu deneyimleyenlerin aktardıklarına göre, küçük kız çocuğunun ağzından sorulan “Evin nerede?, Facebook hesabın ne?” gibi sorulara yanıt verilmeden ilerleme kaydedilmiyor. Üstelik aramalar sırasında oyuncularla konuşan sesin farklı dillerde konuştuğu da aktarılıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, artan şikayetlerin ardından Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru yaparak, oyuna erişim engeli talebinde bulundu. Bakanlığın başvurusunda oyunun zararları şu şekilde listelendi:

Konum bilginizi öğrenmesi,

Kişisel bilgilere kolayca ulaşması,

Sosyal ağ hesaplarına ulaşabilmesi ve yakın çevre hakkında bilgi edinmesi,

Piskolojik olarak çocuklara umutsuzluk ve çaresizlik baskısı uygulaması. Atılan adımlar sonuç getirdi ve yetkililer, oyuna erişim engelini onayladılar.