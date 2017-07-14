Amerikalı bir genç, hastalıklı online oyun akımı Blue Whale Challenge’a katıldı ve trajik bir şekilde intihar etti.

Teksas'ta yaşayan 15 yaşındaki Isaiah Gonzales'in, geçtiğimiz cumartesi günü kendini evindeki bir dolapta astığı öğrenildi. Genç, intiharını kayıt altına almak için yakınına bir cep telefonu yerleştirmişti. Ailesi ve polis Isaiah'ın internet geçmişini inceledikten sonra, gencin son zamanlarda dünyanın her köşesinde gençleri ölüme sürükleyen Mavi Balina Akımı'na kurban gittiğini anladılar.

The Blue Whale Challenge katılımcıları, kimliği gizli bir korsan tarafından verilen görevleri 2 ay süreyle yerine getiriyorlar. Görevler arasında gece korku filmi izlemek ve metro raylarında fotoğraf çektirmek gibi sıra dışı şeyler yer alıyor ve son görev olarak gençlerden intihar etmeleri isteniyor. Yapılan incelemeler sonucunda bu akıma katılan gençlerin şantaj veya tehdit yoluyla bunları gerçekleştirdiği anlaşıldı.

"Lütfen oyunun ne kadar hastalıklı olduğunu tüm dünyaya duyurun... çocuklarla konuşmayı unutmayın

Bu Blue Whale Challenge'ı durdurun ..

Huzur içinde uyu bebeğim Issa"

ABD, Fransa ve İngiltere'deki okullar, artık ebeveynlere yönelik uyarılar yayınlamaya başladılar. Bu olayla birlikte geçtiğimiz hafta oyunun yapımcısı olduğu şüphesiyle yakalanan bir bilgisayar korsanının yalnız olmadığı da kesinleşmiş oldu.