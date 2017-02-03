Oyuncuları İntihara Sürükleyen Oyun: Mavi Balina

Kırgızistan’da internet üzerinden oynanan Mavi Balina isimli oyun, iki genci intihara sürüklediği gerekçesiyle bakanlık tarafından incelemeye alındı.

Kırgızistan’ın son zamanlarda internet üzerinden oynanan popüler oyunlarından Mavi Balina, çocuklara ölümle ilgili telkinler verdiği ve iki genci de intihara sürüklediği gerekçesiyle ülke bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Bakanlık, oyunu oynayan iki çocuğun intihar ettiğini açıklayarak ailelere oyun hakkında uyarılarda bulundu.

Aşağıdaki videodan da anlaşıldığı üzere oyunun gerçekten değişik bir ambiyansı var -yani videosu bile etkiliyorsa oyunu tahmin bile edemiyorum-. Online olarak oynanan Mavi Balina, oyunculara çeşitli görevler veriyor ve bu görevlerin yerine getirilmesini istiyor. Başarısız olan oyunculara ise ‘öl, nasıl olsa tekrar doğacaksın’ şeklinde telkinlerde bulunarak oyuncuların intihara sürüklenmesine sebep oluyor -en azından iddialar bu yönde-.

Mavi Balina oyunundan bir görüntü

Kırgızistan'ı karıştıran oyunlar arasında yalnızca Mavi Balina bulunmuyor. Silent House (Sessiz Ev) isimli oyunun da oyuncuları intihara sürüklediği iddia ediliyor. Bu sebeple Kırgızistan parlamentosunun okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamaya varan kararlar alabileceği iddia ediliyor.