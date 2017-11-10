Mavi Balina Oyunundan Kurtulan Mağdurlardan Gelen İtiraflar!

Son yılların en tehlikeli internet olaylarından olan mavi balina oyununu oynayan ve bu oyundan kurtulan kişilerin açıklamalarını sizlere aktardık.

Dünya üzerinde yüzlerce gencin ölmesinin ardındaki sebep olarak gösterilen Mavi Balina oyunu, bu kadar çok haber yapılmasına rağmen, hala canlar almaya devam ediyor. İhlas Haber Ajansı’na göre, yalnızca Türkiye’de 142 gencin ölümünün ardında Mavi Balina oyunu yatıyor. Bu sayı dünya ile kıyaslandığında çok daha fazla olabilir.

Bu oyuna bir şekilde katılan kişiler, genel olarak şiddet içeren 50 görevi 50 gün içerisinde yerine getirmek zorunda. İlk başlarda kişisel bilgi ve fotoğraflarınızı toplamak üzere gönderilen görevler, daha sonra daha şiddetvari görevlere çevriliyor. Bu görevler arasında fazla derin olmayacak şekilde kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre kimseyle konuşmama gibi psikolojiyi ciddi yönde etkileyen görevler var. Bunları yapmazsanız da, ilk başta gönderdiğiniz kişisel verilerinizin kamuoyuna sunumu ve ailelerinizin yaşamı ile tehdit ediliyorsunuz.

Bütün görevleri tamamlayarak son göreve gelen kişinin kendini yüksek bir yerden atması, asması gibi intihar çeşitlerinden biri isteniyor.

Mavi Balina oyununun yöneticileri tarafından kontrol edilen insanlar, herkesin gözleri önünde hayatını kaybederken, bazı insanlar oyundan bir şekilde kurtulmayı başardı. Bugün sizlere bu oyundan kurtulan insanların neler yaşadığını aktaracağız.

"WhatsApp Mesajı ile atılan bir link sayesinde oyuna başladım"

Hindistan’ın güney doğusunda yer alan Karaikal şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Alexander isimli bir kişi, Mavi Balina oyunundan son anda kurtuldu. Oyundan kardeşi sayesinde kurtulan Alexander, oyun ile ilgili şunları söyledi:

“Mavi Balina telefona indirilen bir uygulama değil. Oyun, linkler aracılığı ile kişiden kişiye yayılarak ilerliyor ve görevler bir yönetici tarafından verilerek gece 02:00’de gerçekleştirilmesi isteniyor. İlk birkaç gün kişisel bilgilerin ve fotoğrafların paylaşılmasından oluşuyor ve bunlar yönetici tarafından toplanıyor.”

Tam anlamıyla bir sanal ölüm tuzağı olduğunu söyleyen Alexander, sürecin çok acı bir tecrübe olduğundan bahsetti. Oyuna katıldıktan sonra insanlarla konuşmayı bıraktığını ve kendisini odasına kapattığını söyleyen Alexander, oyundan kurtulduğu için çok şanslı olduğunu düşünüyor.

"Eğer tamamlamazsam annem ölecekti"

Yine Hindistan’da yaşanan bir vakada, 17 yaşındaki bir kız tam göle atlarken kurtarıldı. Telefon üzerinden oyuna katıldığını söyleyen kız, görevlilere “son aşamayı” yerine getirmek üzere olduğunu söyledi. Genç kız, onu kurtaran polis memurlarına “eğer görevi tamamlamazsam annem ölecekti” dediği belirtildi.

"Oyunun sonu, zamanın doldu"

İlk kez 2015 yılında adını duymaya başladığımız oyun, genel olarak kolay kontrol edilebilir 18 yaşın altındaki insanları hedef alıyor olsa da, 22 yaşındaki Arjantinli çocuklu bir anne de oyunun tuzağına düşmüştü. 22 yaşındaki anne intihar etmeden önce “Oyunun sonu, zamanın doldu” şeklinde bir mesaj aldığını açıkladı.

Mavi balina oyunun çok fazla yöneticisi olsa da, 2016 Kasım ayında oyunun kurucusu Philipp Budeikin yakalandı. Rusya’da çıkarıldığı mahkemede 3 yıl hapis cezasına çaptırılan 22 yaşındaki Budeikin, en az 15 intihar vakasından sorumlu olduğu düşünülüyor. Budeikin’e verilen 3 yıllık hapis cezası geniş bir kitle tarafından çok az bulundu.

2016 Kasım ayında tutuklanan Budeikin, duruşmalarından birinde, intihar edenler için “biyolojik atıklar” demişti.