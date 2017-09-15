Dünya çapında yüzlerce gencin intihar etmesine sebep olan Mavi Balina oyununun yaratıcısı hapse girmesine rağmen, oyunla ilişkili ölümler sonlanmış değil. Mavi Balina oyunundan kurtulanların ise açıklamaları dehşet verici!

Mavi Balina oyunu yaklaşık 2015 ortalarından beri bir çok ülkede gündemde kalmayı başarmış bir oyun. Bununla ilgili bir çok haber veya yazı servis edildi. Biz de bir çok haber yaptık. Ancak son dönemlerde özellikle de 18 yaş altı gençleri manipüle ederek, intahara götürmüş bir oyunun masum bir oyun olmadığı çok açık. Belirli görevleri yerine getirtip gençlerin psikolojisini bozarak en son intihar göreviyle sonlanan bu oyunun yaratıcısı Philipp Budeikin'in Rusya'da yakalanıp 3 yıl hapis cezası almasına rağmen oyunla ilişkili intiharlar maalesef sonlanmış değil.

Oyunu oynayıp daha sonra bir şekilde kurtarılan kişilerin açıklamaları ise neredeyse kan donduran cinste. Oyunun oyunculara bir link üzerinden oynatıldığı ve oyunun yöneticisi kimseler tarafından oynatıldığı biliniyordu. Çoğunlukla 50 görev yaptırılarak bir süreç halinde gençlerin psikolojisini bozarak en son intihar eşiğine getirilen gençlerden, bu oyundan kurtarılanları ile yapılan görüşmelerde ise korkunç bir detay daha ortaya çıktı. Görünüşe göre oyunun yöneticileri ilk görevleri genellikle oyuncuların kişisel bilgilerini toplama amacıyla yaptırıyorlar. Daha sonra ise oyuncu oyunu oynamaktan vazgeçerse, ailesinden birini öldürecekleri üzerine şantaj yapıp oyuncuların oyunda kalmasını sağlayabiliyorlar.

Hindistan'ın güney doğusundaki Karaikal şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Alexander ise bu oyundan, kardeşinin durumdan haberdar olup polise haber vermesi ile kurtuldu. Oyunu "WhatsApp" üzerinden kendisine gönderilen bir link aracılığı ile oynadığını söyleyen 22 yaşındaki genç, oyunun nasıl oynandığı ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Mavi Balina telefona indirilen bir uygulama değil. Oyun, link aracılığı ile kişilerin bir yönetici tarafından yönlendirilmesi ile oynanıyor. Yönetici tarafından verilen görevlerin, gece yarısından sonra saat 02:00'da gerçekleştirilmesi isteniyor. İlk birkaç gün kişisel bilgilerin ve fotoğrafların paylaşılmasından oluşuyor ve bunlar yönetici tarafından toplanıyor."

Oyundaki en ünlü görevlerden "mezarlıkta fotoğraf çekilme" görevini yaptığını da bildiren Alexander, oyunla ilgili olarak ise "Bu tam anlamıyla bir sanal ölüm tuzağı... Çok acı verici bir tecrübe. Oyuna katıldıktan sonra insanlarla konuşmayı bıraktım ve odama kapandım. Oyundan çıkmak istesem de başaramadım." ifadelerinde bulundu. Hint televizyonu NDTV'nin verdiği bilgilere göre ise polis 22 yaşındaki gencin evine baskın yaptığında Alexander koluna bıçakla Mavi Balina sembolü kazımak üzereydi.

Hindistan'da yaşayan başka bir Mavi Balina mağduru 17 yaşındaki genç bir kızın ise bir görüşmede söyledikleri daha da dehşet verici. Oyuna telefonu aracılığı ile katıldığını ifade eden kız, güvenlik görevlilerine "son aşamayı" yerine getirmek üzere olduğunu da söyledi. Genç kızın, kendisini kurtaran polis memuruna, "Eğer görevi tamamlamazsam annem ölecekti" dediği belirtildi. Yani artık Mavi Balina oyununun yöneticileri oyunu oynatmak için çok büyük şantajlar da yapabildiği bilinen bilgiler arasında.

"Oyunun kurucusu 22 yaşındaki Philipp Budeikin"

Bizim ülkemize de etki eden Mavi Balina oyununun ise vatandaşlarımız arasından son kurbanları ise Almanya'da yaşayan 14 yaşındaki Furkan Şen isimli bir çocuk ile Türkiye'de yaşayan 24 yaşındaki Evrim Mertin isimli bir genç olmuştu. Başlangıçta oyunun 18 yaş altı gençlere oynatılmaya çalışıldığı bilinse de, son 1 senedir oyunu oynayan kişilerin de yaş aralığı değişmeye başladığı yetkililerce belirtiliyor.

Görünüşe göre oyunu yaratan Philipp Budeikin Rusya'da az denilebilecek bir cezayla tutuklanmış olsa da, belirli yöneticilerince oyun oynatılmaya devam ediyor. Ülkemize de yavaş yavaş gelmeye başlayan bu oyun akımı üzerine takipçilerimizin çok dikkatli olmasını öneriyoruz. Birileri sizi tehdit etse bile bu oyunu oynamaya devam etmek yerine, polise ve ailenize başvurmak her zaman daha iyi olacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Mavi Balina oyunu için uluslarası anlamda yetkililer daha iyi önlemler almaya başlamalı mı?