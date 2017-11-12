Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının ve BTK'nın bir arada başlattığı operasyonlarla Mavi Balina oyununun durdurulması üzerine ilk ciddi adımlar atıldı.

Dünya genelinde internet üzerinden salgın gibi yayılan ve özellikle de 13-21 yaş arası yaygın intiharlara neden olan 'Mavi Balina' isimli oyuna karşı üç koldan harekete geçildi. Ulaştırma Bakanlığı internet sağlayıcılarını resmi olarak uyarırken, BTK ile İçişleri Bakanlığı ortak çalışma başlattı. Oyunları yönetenlere ise ağır cezaların yolda olduğu belirtildi.

Emniyetinde oyunun oynanabilmesi için link gönderenleri takibe alacağı operasyonlarla birlikte, Sabah gazetesinin haberine göre, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mavi Balina oyununun kişiler arasındaki linklerle yayıldığına dikkat çekerek yarattığı tehlikelere karşı aileleri uyardı.

Oyunun 142 öğrencinin intiharıyla bağlantılı olabileceği belirten Bakan Arslan, "Bu tür akımların, internet ve çeşitli sosyal paylaşım platformlarında, gizlilik içerisinde kötü niyetli kişiler tarafından linkler ile yayıldığı biliniyor. Amacı, ağına düşürdüğü kullanıcılara zarar vermek olan sözde oyun yöneticisi olduğunu iddia eden internet korsanları tarafından virüs içeren bir link ile yayılıyor" dedi.

Virüs aracılığıyla bilgisayar korsanına kişinin kişisel bilgilerine erişim imkanı tanıyan, dolayısıyla virüsü kontrol eden kişi kurbanı üzerinde şantaj yapmak suretiyle bir otorite kurduğunu ve bu otorite üzerinden kurbana bir takım günlük görevler verdiğini belirten Arslan, " Oyuna katılım sağlayan kurbanlara korku ve şiddet temalı görevler verilerek ruh sağlıklarının bozulması sağlıyor. Ailelerin çocuklarının internet kullanımını denetlemesi gerekiyor" diyerek belirtti.

BTK'nin ilk incelemelerine göre oyun, tarayıcı tabanlı değil ve sosyal medya gibi ortamlarda "oyun yöneticisi" tarafından gizlice gönderilen linklerle çocuklara geliyor, bu yüzden oyunun engellenmesine yönelik standart bir adresi bulunamadığı belirtiliyor. Bu anlamda bakalım alınan önlemler ne derece yeterli olacak. Ancak oyunun yaygınlığına ilişkin alınan ilk ciddi önlemler, en azından bu meselenin çözülmesine yönelik ilk adımların da atıldığını gösteriyor. Umarız bu oyuna bir an önce bir dur denir de, biz de daha fazla ölüm haberi duymayız. Siz ne düşünüyorsunuz?