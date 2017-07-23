En Büyük Memelinin Devasa Kalbi Sergileniyor!

Bir mavi balinanın kalbi Toronto'da bir müzede sergileniyor. Küçük bir otomobil büyüklüğündeki kalbi ibu kadar yakından inceleme fırsatı ilk kez elimize geçiyor.

Mavi balinalar (gök balina olarak da bilinir) dünya üzerinde yaşayan en büyük canlılar olarak bilinir. 23 metre ile 30.5 metre arasında boyu olan mavi balinaların ağırlıkları değişiklik gösterse de 150 ton civarındadır. Dişiler daha ağır olup, en ağır mavi balina dişi ve yaklaşık 176,792 kg ağırlığındadır. Bu koca tatlı hayvanların boyu 8-10 katlı bir binaya eşittir.

Bu devasa canlıların tabiki küçücük bir kalbe sahip olduklarını düşünmek imkansız. Yaklaşık 200 kilo ağırlığında ve küçük bir araba büyüklüğünde olan devasa kalpleri, bir insanın kalbinden yaklaşık 660 kat daha büyük. Dünyanın en büyük hayvanı, en büyük memelisi ünvanını gerçekten taşımaya yetecek büyüklüğe sahipler. Bugüne kadar hiç bu kadar yakından bir balina kalbine tanıklık etmemiş olan insanoğlu, Kanada'da karaya vuran bir mavi balina sayesinde bu devasa canlıları daha yakından inceleme şansı buldu. Toronto'daki Royal Ontario Müzesi'nde sergilenen balinanın kalbinden birkaç inanılmaz fotoğraf da mevcut.

Arkada gördüğünüz gerçek bir otomobil

Maket gibi dursa da bu gerçek bir balinanın kalbi

İşte daha geniş açıdan bir arabanın yanında nasıl durduğu