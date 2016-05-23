Avustralya’nın Tasmania bölgesinde yer alan bu deniz, gece olduğunda büyüleyici bir görünüme sahip oluyor.

Renklerin oluşmasını sağlayan ışıklar farklı koşullarda şaşırtıcı sonuçlar verebiliyor. Tasmania bölgesinde ise durum biraz farklı: Gün içinde belki de en az ışığın bulunduğu zaman diliminde bu plaj, tam bir fenomene ev sahipliği yapıyor.

Denizde bulunan tek hücreli canlılar olan alglerin gece olduğunda tüm plajı kaplamasıyla oluşan bu eşsiz manzaralar, Instagram’da son günlerin dikkat çeken paylaşımlarını oluşturuyor.

National Geographic dergisi, alglerin söz konusu bölgeye mahsus olarak geliştirdikleri bir savunma mekanizması olduğunu söylüyor. Aynı bölge söz konusu fenomene daha önce de ev sahipliği yapmıştı.