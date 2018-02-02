Binlerce Yeni Gizemli Maya Yapısı Keşfedildi!

Orta Amerika Ülkesi Guetemala’da yürütülen bir araştırma sonucunda, Maya uygarlığına ait oldukları tespit edilen 60.000’den fazla yapı keşfedildi. Yapıların arasına piramitler, yollar, ev temelleri, surlar ve pek çok şehir kalıntısı bulunuyor.

Antik insan toplulukları için son yılların en büyük ve en önemli keşiflerinden birisi gerçekleştirildi. Guetemala’nın yağmur ormanlarındaki sıkılık nedeniyle havadan gözlemlenemeyen bölgeler, Maya kültüründen kalma dev eserleri gizliyordu. Yüksek teknoloji ürünü bir gözlemleme sistemi geliştiren araştırmacılar, ormanlara zarar vermeden bölgenin havadan taramasını yaptılar.

Sonar benzeri bir sistem olarak tarif edebileceğimiz gözlem araçları, Maya’ların yaşadıkları araziyi bütün detayları ile araştırmacılara sundu. Cihazın esin kaynağı ise yarasaların kör olmalarına rağmen etraflarını algılamalarını sağlayan doğal sonar sistemleriydi.

Daha önce araştırmacılar tarafından hiç fark edilmeyen yollar, evler, toplu alanlar ve surlar ortaya çıkan 3 boyutlu harita ile keşfedildiler. Yaklaşık 9 metre uzunluğundaki bir sur yapısının, araştırmacıların daha önce çalıştıkları bir bölgeye çok yakın olduğu ve bu vakte kadar hiçbir şekilde fark edilemediği belirtiliyor.

Mayalar küçük çatışmalar değil, ciddi savaşalar yaşamışlar:

Bulguların daha önceki Maya kültürüne dair yapılan çıkarımlar arasına önemli tespitler eklemesi beklenirken, Maya toplumunun aslında küçük çatışmalarla değil, büyük savaşlarla uğraştıkları ortaya çıktı.

National Geographic tarafından yayınlanacak olan “Maya’nın Yılan Krallarının Kayıp Hazinesi” isimli belgesel, yeni keşfedilen 7 katlı bir piramit de dahil olmak üzere söz konusu buluntuların önemli bir kısmına değinecek. Belgeselin 6 Şubat günü ABD’de yayınlanması bekleniyor.

Söz konusu bulguların, tarihin en gizemli toplumlarından birisi olan Mayalar hakkında çok daha detaylı veriler sunması bekleniyor. Detaylar ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, takipte kalın.