Maya Uygarlığına Ait Tartışmalı Bir Heykel Daha Bulundu!

Çözülemeyen onlar gizemi bilimin kucağına bomba gibi bırakan Maya'lar, uzaylılarla ilgili tartışmaların odak noktası olmaya devam ediyor

Uzun süredir tartışılan bir konu olan "Eski uygarlıklar uzaylılar ile hiç karşılaştı mı?" düşüncesi hala günümüzde geçerli. Mısır piramitleri başta olmak üzere dönemin teknolojisinin yetersiz kalacağı noktalarda uzaylı yardımı tartışılırken, uzmanlar, eski Maya uygarlığına ait gizemli bir heykeli ortaya çıkardılar.

Merak uyandıran heykel elinde insan kafası tutan bir ve hiç görülmemiş bir canlıyı tasfir ediyor. Heykel “yaşlı insanımsı” olarak kayıtlara geçti. Garip baş şekli ve oval büyük gözleri aşağıda da göreceğiniz üzere oldukça dikkat çekici:

Meksika'daki Puebla müzesinin yöneticileri, MS 400 sırasında bölgeye yerleşmiş antik Maya kültürüne ait önemli bir arkeolojik parçanın keşfedildiğini söylüyor. Tartışmalı heykel, profil görünümünden küçük bir “yaşlı insanımsı” türünün varlığına işaret ediyor.

Büyüleyici parça, obsidien ve yeşim taşı gibi dört mineral dolgu içermekte. Şehirdeki iyileştirme çalışmaları devam ederken belediye çalışanları tarafından keşfedilen heykel görümüyle tartışmaları tekrar alevledi: Maya Uygarlığı’nın gelişmişliğinin altında yatan şey muhtemel gelişmiş uzaylı ırkıyla kurulan temas mıydı?

Müzeden sorumlu Rafael Julián Montiel, bölgenin tarihi ve devam eden kazı çalışmaları açısından bu türden daha fazla parça bulunabileceğini söyledi. Yakın gelecekte -özellikle kazı işleri sırasında- uzmanlar, benzer eserler keşfetmek ve gelecekteki olası keşiflerin zarar görmesini önlemek için alanı sürekli inceleme altında tutacak.

Uzmanlar, antik Maya heykeliyle somutlaşan tasvirleri ve yeni keşfedilen figürün tam olarak neyi işaret etmek için yapıldığı konusunda henüz net bilgiler edinemedi. Maya toplumu hakkında tartışılmaya devam eden komplo teorilerine güçlü bir kanıt daha eklenmiş oldu.





Maya Uygarlığı’ından günümüze kadar ulaşan kalıntılar kafaları karıştırmaya devam ediyor. Yaşadıkları dönemde okyanus seyahatinin mümkün olmadığının bilinmesine rağmen uygarlığın mimari eserlerine benzer yapılar antik Mezapotamya bölgesi ve Asya’da keşfedilmişti.

Çözülemeyen sırlarla dolu Maya tarihi bakalım başka hangi keşiflerle günümüzde konuşulmaya devam edecek? Takipte kalın...