  • Mayıs Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunları Açıklandı

Mayıs Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunları Açıklandı

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Mayıs Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunları Açıklandı
Sony, PS Plus üyeleri için Mayıs ayında ücretsiz olacak oyunları duyurdu. PS4, PS3 ve Vita için toplamda 6 oyun ücretsiz olarak indirilebilecek.

Sony, Mayıs ayında kullanıcılarını sevindirecek ücretsiz oyunlarını nihayet açıkladı. Nisan ayında, 209 liralık fiyatı ile Mad Max PS Plus üyeleri için ücretsiz olan oyunlardan biriydi ve Nisan indiriminin henüz sonlanmadığını da hatırlatmakta fayda var. Eğer üyeliğiniz varsa, Nisan ayının ücretsiz oyun kampanyası bitmeden, ona da göz atabilirsiniz.
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Nisan Ayının Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları Açıklandı

Mayıs ayında ücretsiz olacak oyunların listesi ise şöyle;

PS4

  • Rayman Legends
  • Beyond: Two Souls
  • King Oddball

PS3

  • Risen 3: Titan Lords
  • Eat Them!
  • King Oddball

Vita

  • Furmins
  • King Oddball

Oyunlara Mayıs ayının başından itibaren ücretsiz olarak ulaşmak mümkün olacak. Son dönemde sunulan ücretsiz oyunlar neredeyse tüm platformlarda yetersiz bulunuyor. Bu ayın oyunlarının da beklentilerin altında kaldığı düşünülüyor ancak listede değerlendirilebilir oyunlar da mevcut. Eğer PS Plus üyesiyseniz, şimdiden iyi eğlenceler!

Kaynak : http://www.ign.com/articles/2018/04/25/playstation-plus-games-for-may-2018-unveiled
Etiketler: ps plus, ücretsiz oyun
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