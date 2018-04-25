Mayıs Ayının Ücretsiz PS Plus Oyunları Açıklandı

Sony, PS Plus üyeleri için Mayıs ayında ücretsiz olacak oyunları duyurdu. PS4, PS3 ve Vita için toplamda 6 oyun ücretsiz olarak indirilebilecek.

Sony, Mayıs ayında kullanıcılarını sevindirecek ücretsiz oyunlarını nihayet açıkladı. Nisan ayında, 209 liralık fiyatı ile Mad Max PS Plus üyeleri için ücretsiz olan oyunlardan biriydi ve Nisan indiriminin henüz sonlanmadığını da hatırlatmakta fayda var. Eğer üyeliğiniz varsa, Nisan ayının ücretsiz oyun kampanyası bitmeden, ona da göz atabilirsiniz.

Mayıs ayında ücretsiz olacak oyunların listesi ise şöyle;

PS4

Rayman Legends

Beyond: Two Souls

King Oddball

PS3

Risen 3: Titan Lords

Eat Them!

King Oddball

Vita

Furmins

King Oddball

Oyunlara Mayıs ayının başından itibaren ücretsiz olarak ulaşmak mümkün olacak. Son dönemde sunulan ücretsiz oyunlar neredeyse tüm platformlarda yetersiz bulunuyor. Bu ayın oyunlarının da beklentilerin altında kaldığı düşünülüyor ancak listede değerlendirilebilir oyunlar da mevcut. Eğer PS Plus üyesiyseniz, şimdiden iyi eğlenceler!