Maymunlar Cehennemi 3: Şavaş İçin Son Fragman Geldi!

Sonu gelmeyen insan egosu, dünyayı büyük bir sona ve savaşa doğru sürükledi. Efsane serinin son filmi için final fragmanı yayımlandı.

Cesur şempanze Sezar’ın doğumuyla başlayan ilk filmden bu yana, onun bir denek oluşunu ve insanlığın zulmüne kendi halkıyla karşı koyuşunu izliyoruz. Artık bizler gibi konuşuyor, düşünüyor ve savaşıyorlar.

Alzhemierin tedavisi için yapılan bir ilacın denek şempanzelerde kullanılmasının ardından gelişen olaylar ve insanların yaşadığımız dünyadaki gibi umursamaz oluşu, iki tarafı dönüşü olmayan bir savaşa sürükledi. Artık o savaş geldi çattı:

Başrolde göreceğimiz şempanze Sezar’a hayat veren Andy Serkis’i aslında daha önce Yüzüklerin Efendisi serisinde Gollum olarak izlemiştik. Oscar ödüllü aktör Woody Harrelson’u insanların tarafında izlemek ise ayrı bir keyif olacak.

Maymunlar Cehennemi 3: Savaş, 14 Temmuz’da vizyonda olacak.