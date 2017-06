Maymunlar Cehennemi 3: War for the Planet of the Apes filminin yapılan ilk basın gösteriminde sinema eleştirmenleri filmle ilgili fazlasıyla olumlu görüş bildirdi.

Maymunlar Cehennemi serisinin üçüncü filmi War for the Planet of the Apes, vizyona girmesine bir ay kala 20th Century FOX tarafından yapılan özel bir gösterimle birlikte ilk kez sinema eleştirmenlerine izletildi. Filmin basın gösterimine özellikle Hollywood'un en çok tanınmış sinema eleştirmenleri katılırken film, beklentilerin üstünde bir performans sergilediği yorumlarıyla ilk göstermini tamamladı. Filmde kullanılan özel sinematikler fazlasıyla beğeni toplarken Maymunlar Cehennemi 3 filmi, birçok eleştirmen tarafından bu yazın en iyi filmi olarak nitelendirildi. Öyle ki ünlü sinema adamı Scott Mantz, filmin yaza damga vuracağını söylerken türünün en iyi filmlerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Matt Reeves tarafından yönetmenliği üstlenilen ve Türkiye'de eğer bir değişiklik olmazsa 'Maymunlar Cehennemi 3: Savaş' adıyla vizyona girecek olan film, ABD'de 14 Temmuz 2017 tarihinde beyaz perdedeki yerini alacak. Filmin dünya genelindeki vizyon tarihinin de bu olması bekleniyor. Ayrıca filmin resmi fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: