İnsanlarda Olduğu Düşünülen Kaslar Maymunlarda da Bulundu!

İnsanların tarihsel süreç içinde primatlardan farklı olarak çeşitli özel kaslar geliştirdiği düşünülüyor. Yeni bir araştırma, düşünülenin tam aksine bazı özel kasların maymunlarda da olduğunu ortaya koydu. Bu deney, insanın evrimsel süreciyle ilgili tartışmalara ve tüm algılara meydan okuyor.

ABD’deki Howard Üniversitesi araştırmacılarından anatomist Rui Diogo, insan tarihine dair anlatıların çoğunda rastlanan, evrim teorileriyle açıklanamayan, insana “özel” olduğu görüşüne dayanan konuları irdeliyor. Bu nedenle ekibiyle birlikte yaptığı son araştırmasında, sadece insanlara özgü olduğu düşünülen kaslara odaklandı. Yani dik yürümemizi sağlayan, araçları kullanmamızı kolaylaştıran, sesli iletişim yeteneklerimizi geliştiren, yüz ifadelerimizi kontrol eden kaslardan söz ediyoruz.

Diogo, "Uzun zamandır insanın ‘benzersiz’ olarak kabul edilmesini sağlayan iki ayaklı yapımız, alet kullanma becerimiz, sesli ve mimikli iletişim şeklimiz gibi özellikleri getiren kaslar aslında düşündüğümüz kadar özel değil. Bu kasların aynısı ya da benzer görevlerden sorumlu olan versiyonları, bonobo ve diğer şempanze türlerinde ve bazı gorillerde de bulunuyor” dedi.



Yavru bir Bonobo annesiyle beraber

İnsan evrimine ilişkin dogmalarla çelişen bu araştırmanın sonuçları, doğadaki konumumuzla ilgili bazı şeyleri sorgulamamıza yol açıyor. Bize en yakın özelliklere sahip primatlara ilişkin detaylı anatomik bilgilere sahip olmadan, özellikle dik durmamızı sağlayan bacak kasları ile ilgili detaylı veriler bulamıyoruz. Nitekim Diogo ve ekibi, bu karşılaştırmayı daha da önemli olan yüz kaslarında yaptı.



Çalışmalardaki en büyük zorluk, incelenmek üzere maymun örneklerini bulma zorluğuydu. Diogo bu nedenle maymunların anatomilerine ilişkin yapılmış hemen hemen her çalışmayı analiz etti. Anvers Üniversitesi’ndeki meslektaşlarıyla birlikte, doğal nedenlerden dolayı ölen birkaç bonobo maymunu bulup çalışmalara başladılar.

Sırasıyla şempanze, bonobo maymunu ve insan yüzlerindeki kasları karşılaştıran bu görsel, aslında o kadar da özel olmadığımızı kanıtlıyor:

Yapılan çalışmaların ardından ortaya çıkan kas şekilleri, insanların iletişim kurmak için konuşmalarını sağlayan söz konusu özel kasların, bonobolarda, gorillerde ve şempanzelerde de olduklarını ortaya çıkartıyor. Bilim insanlarına göre şekil ve işlev açısından birbirlerine çok benzeyen bu kas yapılarının benzer olması tesadüf değil.

Diogo, "Bu kasların neden maymunlarda ve bazı durumlarda diğer türlerde de olduğunu anlamak için detaylı çalışmalara ihtiyacımız var. Bu kaslar, evrimci bilim insanlarının iddia edeceği gibi maymunlar için vazgeçilmez mi? Yoksa evrimsel süreçte korudukları işlevsiz yapılar mı?” dedi.

Günümüzde böyle çalışmalar sadece evrim karşıtlığını değil, insanın özel olarak geliştiğini savunan çoğu evrimsel görüşü de çürütmeye devam ediyor.