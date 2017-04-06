Hindistan'da uzun zamandır maymunlarla yaşayan, dört ayak biçiminde yürüyen ve çığlıklarıyla iletişim kuran bir kız bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Hindistan'da, akıllara durgunluk veren ve araştırmacıları "neye uğradıklarını şaşırtan" bir kız meydana çıktı. 8 yaşındaki kız, dört ayak üstünde yürüdüğü sırada Kuzey Hindistan'ın Bahraich bölgesinde bulundu.

Kıza "Mowgli Kızı" lakabı takıldı. Bu lakap, filmi de gişe rekortmenleri kıran "Jungle Book" filminden geliyor. Malum, oradaki karakterimiz kurtlar tarafından yetişririliyor ve çarpıcı yeteneklere kavuşuyordu. Hindistan'da bulunup, hastaneye yatırılan kız da pek farklı değil.

Bahreich'teki Motipur polis istasyonundan müfettiş Ram Avtar Singh: "Kız bizden korkuyordu, konuşamıyor ve bizi anlamıyordu. Vücudunda, özellikle dirseğinde ve bacağında olmak üzere ciddi yaralar vardı. Zayıf görünüyordu ve çok acıkmıştı. Ona yemesi biraz yiyecek verdik. Eğer zamanında müdahale etmiş olmasaydık diğer hayvanlar tarafından yenilebilirdi. Sağlık görevlileri tarafından dik durulması öğretildiği halde kız, dört ayak üstünde hareket etmeyi tercih ediyor. Küçük kız, insanlardan kayda değer biçimde korkuyor.” ifadelerini kullandı.