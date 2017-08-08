Mazda'nın yeni benzinli motor teknolojisi SkyActive-X, dizel ve benzinli motorun çalışma sistemlerinin birbirine harmanlanışı gibi. Mazda'nın 2019'da piyasaya süreceği bu teknoloji sayesinde, araçların %30'a kadar yakıt taasarrufu yapacağını vaad ediyor.

Mazda ilk ticari benzinli motoru piyasaya sundu. SkyActiv-X olarak adlandırılan motor 2019'da piyasaya çıkacak ve mevcut SkyActiv-G'den % 20-30 daha fazla motor verimliliği ve Mazda'nın 2008 benzinli motorundan% 45 daha fazla ekonomi vaat edeceğini taahhüt ediyor.

Mevcut benzinli motorlar hava-yakıt karışımını tutuşturmak için bir buji kullanırlar. SkyActiv-X, dizel motor gibi hava-yakıt karışımı kıvılcımsız sıkıştırma yoluyla tutuşturır. Japon üreticisine göre bu, "olağanüstü" çevreci. Güç ve performans elde etmek için benzinli ve dizel motorların avantajlarını birleştiriyor.

Duyuru, şirketin Toyota ile elektrikli araçlar inşa etme planlarını hazırladıktan sadece birkaç gün sonra geldi. Mazda'nın gazetecilere yaptığı açıklamada Mazda'nın Ar-Ge Başkanı Kiyoshi Fujiwara, "Elektrifikasyon gerektiğinde içten yanmalı motorun önce gelmesi gerekiyor" dedi. Elektrifikasyon ve emisyon minimizasyonu, Mazda'nın Sürdürülebilir Zoom-Zoom 2030 planının odak noktası ve teknik olarak SkyActive-X verimlilikteki gelişmeleri göz önüne alındığında bu alana giriyor. Ancak yine de doğal kaynaklara bağımlı bir teknoloji. Mazda'nın elektrikli araçları ve SkyActiv-X motoru, sürdürülebilirliği çok farklı yönde alıyor. Bu nedenle, bu olayların sonucunu görmek oldukça ilginç olacak.