Mazda'nın Yeni Motorunun Nasıl Çalıştığını Gösteren Video

Mazda'nın benzinli motorlarla dizel motorların karışımı olarak sunmayı hedeflediği yeni içten yanmalı motoru, diğer motorlarla birlikte bir animasyon videosunda ortaya çıktı.

Dünya üzerinde arabalarda kullanılan iki çeşit içten yanmalı motor var. Bunlardan birisi benzinli motorlarken, diğeri dizel motorlar. İşte bu iki motor türüne yeni bir alternatif geliyor. İçten yanmalı motor sektörünün henüz yok olmayacağına inanan Mazda, SKYACTIV-X motorunu tasarladı. Motorun ne yaptığını göstermek için harika bir video paylaşan Mazda, hem diğer motorlar hem de yeni motorun nasıl çalıştığını herkese gösteriyor.

Bu olayı sayılarla anlatıp 'şu kadar değer gaz alıyor, bunu havayla karıştırıyor, zengin karışıma sokup pistonu hareket ettiriyor' gibi ibareler kullanabilirim, ancak Mazda’nın yayınladığı video sayesinde olayları size bu şekilde anlatmama gerek yok. Geleneksel benzinli motorlar ve dizel motorlarla SKYACTIV-X’i kıyaslayan Mazda, kendi motorlarında diğer iki ayrı motorun kullandığı başarılı şeyleri nasıl eklediklerini gösteriyor.

Bir animasyon olmasına rağmen ders niteliğinde olan yukarıdaki videoda, hem 4 zamanlı bir sistemin nasıl çalıştığını görüyor hem de yeni motorun nasıl çalıştığını anlayabiliyoruz. Mazda, bu motorunda geleneksel benzinli motorlarda görülen kıvılcıma bağlı ateş ile dizel motorlarda görülen “eşzamanlı yanma”nın nasıl bir araya getirildiğini gösteriyor. Günümüzde içten yanmalı motorlardan kurtularak elektrik motorlarına önem verilmeye başlandı, ancak buna rağmen bu değişimin önünde onlarca yıl olduğu düşünülüyor.