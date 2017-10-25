Yeni Mazda Vision Coupe, Bir Otomobil Olamayacak Kadar Şık!

Mazda, Tokyo Otomobil Fuar'ında yeni tasarım çizgisini tamamıyla yansıtan Vision Coupe modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Bazı söylentiler, Mazda’nın her Tokyo Otomobil Fuarı’nda yeni bir coupe model araç tanıtacağını bildiriyordu. Kısmen haklı olabilirler. Japon otomobil üreticisi, yeni Vision Coupe konsepti ile şu ana kadar en şık Mazda’lardan birini tanıtabilir.

Mazda Vision Coupe, dört kapılı bir araç olduğu için tam olarak coupe denemez. Bu aracı coupe-esque tavan çizgilerine sahip bütçe dostu bir Audi A7 olarak görebilirsiniz. Aracın ön tasarımı, Mazda’nın mevcut Kodo tasarım çizgisini yansıtsa da çok daha şık durduğunu söyleyebiliriz.

Adeta kurşun kalemle çizilmişçesine sade, şık ve keskin hatlara sahip olan Vision Coupe, Mazda’nın en önde gelen spor otomobili olan MX-5 Miata’yı da görsel olarak hatırlatıyor. Fakat çok daha şık ve asil bir tasarıma sahip.

Elbette bu kadar gösterişli duran aracın kaputunun altında da büyük bir güç olması gerekiyor. Görsellerde göze çarpan dörtlü egzoz çıkışı, aracın elektrikli bir model olmayacağını gösteriyor. Bununla birlikte araç 48 voltluk hafif bir hibrit sistem ya da Plug-In hibrit güç aktarımı gibi farklı bir çeşit elektrifikasyon da uygulayabilir.

Mazda çevrimiçi olarak yayınladığı açıklamada, Vision Coupe’un Mazda’nın yeni nesil modelleri için tasarım vizyonunu temsil ettiğini söyledi. Dolayısı ile Vision Coupe, merakla beklenen Mazda 6’nın nasıl bir tasarıma sahip olacağı hakkında Mazda hayranlarının fikir yürütmesi için önemli bir referans olabilir.