McDonald's yetkilileriyle yapılan bir görüşme sonrasında burgerların içindeki maddeyi öğrenebiliyoruz fakat sonuçlar pek hoşunuza gitmeyebilir.

Burger King, McDonald's gibi fast food krallarından burger yemek bazen güzel olsa da, her zaman aynı tadı veremeyebiliyor. Üstelik bazen, yediğinizin ne olduğundan bile şüphe ediyorsanız, yalnız değilsiniz ve muhtemelen artık bu dikkatiniz bir tık daha artacak. Çünkü yapılan açıklamalar, McDonald's burgerlarının içindeki "bilmediğimiz" bir maddenin varlığını işaret ediyor.

Çoğunlukla burgerlarımız et, turşu, sos ve yeşillikten oluşsa da, bizleri endişeye düşüren kısmı elbette "et" oluyor. Nihayetinde fast food şirketleri rekabet içindeler ve kendi markalarını piyasaya göre ucuza satıyorlar. Ayrıca ürünlerin içinde yer alabilecek katkı maddelerini saymıyoruz bile. Anlaşılan McDonald's, ürünlerinin içindeki maddeleri açıklayarak şeffaf bilgiler vermeye ve müşterilerinden yana olmaya çalışıyor fakat tam anlamıyla istediği sonuca ulaşabilmiş sayılmaz.

Örneğin "azodikarbonamit" adı verilen kauçuk madde, burgerlarda bulunuyor. Bu maddenin yalnızca "yiyecek" sektöründe kullanıldığını söylemek kesinlikle yanlış olurdu çünkü bu madde aynı zamanda yoga paspaslarında bulunuyor. Üstelik şirket bu maddenin bulunduğunu kendi ağzıyla söylüyor:

"Azodikarbonamit maddesinin, yoga paspasları gibi gıda dışı bazı ürünler de dahil olmak üzere çeşitli kullanım alanları vardır. Sonuç olarak bazı insanlar, ürünlerimiz içinde kauçuk-lastik benzeri ürünler olduğunu öne sürmüşler. Durum böyle değil. Tuz düşünün, evinizde, yiceceklerinizde kullandığınız tuz. Aynı tuzu, kaldırımınızın buzunu çözmek için de kullanabilirsiniz. Aynı şey Azodikarbonamit için de geçerli ve farklı şekilde kullanılabilir."

Bu açıklamalar konusunda ne kadar rahatlayacağınız kesinlikle size kalmış ancak McDonald's burgerlarındaki etlerin yüzde 100 dana etinden yapıldığını, en azından bu şekilde iddia edildiğini, belirtmek lazım. Ayrıca aşağıdaki videodan, şirkete yapılan gezi sonucunda ortaya çıkan görüntüleri görebilirsiniz. Temiz bir üretim aşamasını görsek de, sofralarımıza gelen her burger eti bu kadar temiz bir ortamda üretiliyor mudur dersiniz?

Azodikarbonamit: Ticari unlu gıdalardaki hamur ayarlayıcısıdır. Yoga minderlerinde ve ayakkabı kauçuğunda da bulunur. Kanser, astım ve alerji riskleri taşır.