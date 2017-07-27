McDonald's Çalışanından Rahatsız Edici Fotoğraflar

Bir McDonald's çalışanının iş yerine ait paylaştığı rahatsız edici fotoğraflar, fast food dükkanlarının ne kadar sağlıksız olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Eski bir McDonald's çalışanı, dev fast food zincirine ait küflü bir dondurma makinesi fotoğrafı paylaştı.

Nick ismindeki 18 yaşındaki genç, çalıştığı fast food mağazasındaki sağlıksız görüntüleri paylaşana kadar Louisiana'da bir McDonald's çalışanıydı. Fotoğrafların ardından işinden oldu.

BuzzFeed'de yazan habere göre Nick'in müdürü, dondurmadan bir miktar dışarıya döktüğünde tekrar dondurma makinesine doldurmasını söylemiş. Nick, bulaşık yıkamak için dondurma tepsisini aldığında üzerindeki küfleri fark etmiş.

Nick, makinenin düzenli olarak temizlendiğini varsayıyor ancak herhangi bir çalışanın makineyi temizlemek için talimat almadığını belirtiyor. 14 Temmuz'dan bu yana McDonald's'daki sağlıksız koşulları paylaşan Nick, 13 binden fazla retweet aldı fakat işinden de kovuldu.

Tepsi fotoğrafının ardından Nick, pişmiş bir gıdaya benzeyen ancak pişirilmeyen ürünlerin fotoğrafını paylaştı.

Nick, çalıştığı ortamdaki berbatlığa katlanamamış olacak ki tüm bunların üzerine yere dökülmüş yağları ve ortalığın pisliğini de paylaştı.

McDonald's konuyla ilgili açıklama taleplerine henüz yanıt vermedi ancak bir sözcü, küflü olan tepsinin dondurmayla herhangi bir temasının olmadığını belirtti. Siz yine de canınız dondurma çektiğinde bir daha düşünün derim.