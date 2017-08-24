Dünyaca ünlü fastfood devi McDonald’s’a ait olan ve kurumun sır gibi sakladığı sosun tarifi sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı.

Bir Coca-Cola’nın formülü kadar olmasa da McDonald’s’ın soslarının nasıl yapıldığı, içerisinde hangi malzemelerin olduğu da hep merak edilmiştir. Evdeki imkanlarla yapılan sosların yeri her nedense hiçbir zaman McDonald’s’daki lezzeti veremiyor. Şu sıralar yabancı sosyal medya kaynaklarında, şirketin sır gibi sakladığı bir sosun tarifinin sızdırıldığı söyleniyor.

BigMac’te yer aldığı belirtilen sosun içerisinde bulunan malzemeler şöyle:

Yarım fincan mayonez

1 çorba kaşığı şeker

4 çay kaşığı hazır turşu çeşnisi

1 çorba kaşığı ince kıyılmış beyaz soğan

1/8 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı fransız sosu

1 çorba kaşığı sirke

Tarifi verirken aklıma birkaç yıl önce hazırladığımız ‘iddialı’ videolar geldi. Belki biraz mazi yapmak istersiniz diye videoyu aşağıya bırakıyorum. :)