McDonald's tarafından yayınlanan yeni reklam filminde hiçbir şekilde McDonald's hakkında bir şey görmüyor ve duymuyoruz.

Dünyanın en büyük fast-food restoran zincirlerinden biri olan McDonald's daha önce dünya genelinde yayınladığı ilginç reklam kampanyalarıyla adından söz ettirmişti. Özellikle artık dünya genelinde hemen hemen herkesin bildiği bir marka olan ve sadece renklerle bile çağrışım yaratabilen şirket, bu marka bilinirliğini reklamlarda da kullanarak bir fark yaratıyor. İşin ilginci McDonald's, sosyal medya hesapları üzerinden de bu reklam kampanyasını hiçbir şekilde duyurmadı.

Omnicom isimli kreatif ajans tarafından hazırlanan McDonald's'ın yeni reklam filminde ünlü oyuncu Mindy Kaling, sarı kıyafetiyle tamamen kırmızı bir stüdyoda insanlarla "En iyi kola içeçekleri yer" ile ilgili sorular soruyor ve bunu Google üzerinden aramalarını söylüyor. Kaling'in söylediği aramayı yapan tüketiciler, McDonald's sonucuna ulaşıyor.

Açıkçası Mindy Kaling'in kıyafeti ve reklam filmindeki arkaplan McDonald's renklerini çağrıştırsa da direkt olarak insanlarda McDonald's algısı yaratmıyor. Şirket böylelikle Coca-Cola ve Google üzerinden tüketicilere gönderme yaparak McDonald's sonucuna ulaşmalarını sağlıyor. Birçok reklam kampanyasında her yer logolar ve sloganlarla donatılırken McDonald's'ın yürüttüğü bu reklam kampanyası bir hayli ilgi çekici.

Bu reklamı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: