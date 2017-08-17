McDonald’s, Reklam E-Postasında iPhone 8 Modeli Kullandı!

McDonald’s, Avustralya'daki müşterilerine mobil uygulamasını tanıtmak amacıyla gönderdiği bir reklam e-postasında iPhone 8 modeli kullandı.

McDonald’s, Avustralya’daki müşterilerine bugün şirketin mobil uygulamasını tanıtan bir e-posta gönderdi. Buraya kadar her şey normal. Tuhaflık, mobil uygulamanın tanıtıldığı akıllı telefonun iPhone 8 olması.

E-posta’da kullanılan iPhone 8, ilk kez Benjamin Geskin tarafından oluşturulan ve Mayıs ayında Twitter’da paylaşılan sıfır çerçeveli ve ekranın üst kısmında ahize girintisi olan konsept tasarım.

Apple, iPhone 8’in tasarımı hakkında henüz bir ipucu vermedi ancak HomePod’un yazılımdan pek çok ipucunu almıştık. McDonald’s’ın e-postasında kullandığı tasarım, şu ana kadar gelen sızıntıların tarif ettiği iPhone 8 ile bire bir uyuşuyor.

McDonald’s, bu e-postada modern bir akıllı telefon kullanmak isterken bir hata mı yaptı, yoksa McDonald’s’ın açıklamadığı sızıntılar mı var henüz bilinmiyor. Belki de yalnızca iPhone 8’in dikkat çekeceğini düşünerek reklam yapmak istemiştir.