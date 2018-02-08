McDonald's Patatesi Yemek Kelliğe Çözüm Oluyor İddiası

Gün geçmiyor ki enteresan bir araştırma konusu gündemi meşgul etmesin. Şimdi de Japon bilim adamlarının McDonald's patateslerinin kelliğe çözüm olduğu konusundaki iddiaları tartışılıyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde kellikle alakalı makaleler ve yazılar yayınlayan bir ekip şu şekilde bir bildiri yayınladı: "Japon bilim insanlarının son araştırmalarına göre McDonald's patatesi yemek kelliğe çözüm oluyor." Bu enteresan yazı tartışılırken, bilinen bir gerçek var ki saç dökülmesinden sonra yeni saç çıkmamasının sebebi 'saç folikükülü' denilen maddenin yeniden oluşmamasıdır. Yani bunun normalde patatesle herhangi bir alakası olmaması gerekiyor.

Bununla birlikte şu ana dek bilim insanlarının yeni saç folikülü yaratma konusundaki hiçbir çabası başarılı olamadı. Bunun yerine sizin de bildiğiniz gibi 'saç ekimi' yöntemiyle bu sorun bir şekilde aşılıyor. Peki bilim insanlarının şu ana dek yapamadığını McDonald's patatesleri yapabiliyor mu? Cevap, tabi ki hayır. Yokohama Ulusal Universitesi'nde öğretim görevlisi Junji Fukuda konuyla ilgili sorulara bizim ilk etapta vereceğimiz cevap neyse aynen onu vermiş gibi görünüyor:

"İnternette sürekli yorumlar alıyorum ve 'Saçlarımın tekrar uzaması için günde kaç tane McDonald's patatesi yemeliyim?' gibi sorular geliyor. Bir şeyler yiyerek saçlarının tekrar uzayacağını düşünebilen insanlar hakkında gerçekten üzülüyorum."

Konu 'bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış' mevzusuna dönmüşe benziyor. Özet olarak elbette ki patates yiyerek dökülen saçlarımız geri gelmiyor. Küçük çaplı bir viral olması ihtimali de akıllara gelen bu durumun uzmanlarca yalanlanması da olumlu olmuş diyebiliriz.