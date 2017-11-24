Firmaların muhtemel krizlere en hassas oldukları yer sosyal medyadır. Hele ki McDonalds gibi bir devseniz, her gün kasalarınızın önünde oluşan kuyruk kadar sosyal medyadaki varlığınızı sorgulayan insanla karşılaşabilirsiniz.

Büyük güç, büyük sorumluluk gerektiriyor. Sosyal medya ise şirketlerin büyük güçlerini belli edebilecekleri fakat sorumluluklarını terk etmemeleri gereken yerlerden. En ufak hata geri dönüşü olmayan krizlere, itibar kaybına yol açıyor. Bu nedenle büyük şirketler, işinin ehli sosyal medya yöneticileri ya da ajanslarla çalışmayı tercih ediyorlar.

Twitter ve Facebook gibi platformlar, işletme hesaplarının kontrolü için bazı pratik yöntemler sunarlar. Örneğin birazdan göreceğini McDonalds fiyaskosu, Twitter’ın paylaşımları istediğiniz zamana programlaya bildiğiniz TweetDeck arayüzünde gerçekleşiyor.

McDonalds’ın resmi Twitter hesabı, şu anda dünyanın dört bir köşesinde alışveriş çılgınlığını başlatan Black Friday ile ilgili bir tweet atıyor:

Muhtemelen, firma Black Friday akımına katılmak için ciddi bir kampanyanın bilgilerini paylaşmayı amaçladı. Ancak kampanya detaylarının görüntüleneceği linki koymadan bu paylaşımı gerçekleştirdi. "*** Bir link gerekiyor *** açıklaması bu paylaşımın programlandığını ortaya koyuyor.

TweetDeck arayüzünde ileri saatleri için programlanan paylaşımlar, hazırlanırlarken kampanyanın detay sayfası anlaşılan henüz tamamlanmamıştı ve programlanan tweet sayfa tamamlandıktan sonra düzenlenmemişti.

Hal böyle olunca sosyal medya ve özellikle Twitter, büyük bir dil sürçmesi gibi görünen gaf benzeri bu hatayı affetmedi:

"Ha gayret"

Sosyal medya yöneticisine kariyerinin en önemli tebrik plaketi.

"Bu tweeti okurken McDonalds sosyal medya yöneticileri"

"Bu adım muhtemelen ilk planlanan tweet'den daha fazla farkındalık kazandıracaktır"

"Birileri pazarlama stajyerlerinin maaşını ödememiş"