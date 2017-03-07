McLaren 720S, Ferrari'ye Toz Yutturmak İçin Geliyor!

Süper spor otomobil markaların eşsiz üreticilerinden McLaren, 720S modeli ile pazardaki dengeleri değiştirecek becerilere sahip.

McLaren'in mühendisi, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen 720S modelini şöyle tanımlıyor: “Tutku dolu bir mühendislik harikası.”

McLaren 720S muazzam motor ünitesi ve Romagna'nın estetik çizgilerinin altında yatan turuncu rengiyle dikkat çekiyor. Super Series, üç benzer McLaren otomobil modelinin ortasında konumlanıyor: Alüminyum, karbon fiber ve Levha-Kalıplı kompozit gövde ve şirket mühendisleri tarafından geliştirilen V8 çift turbo motor ve yedi ileri şanzıman sistemi çarpıcı.

Motor, tanıdık bir Shoreham tasarımı. 90 derecelik, dört çekişli, çift turbo bir mimari. Yeni Super Series'in üretim müdürü Haydn Baker, yeni otomobilin, çok eleştirilen öncülerinden farklı olduğunu düşünüyor. Ne de olsa eski modelin 641 beygir gücüne karşı, 7.250 devirde sağlanan 710 beygir güce tanıklık ediyoruz.

Daha fazla güç sağlamasına rağmen yeni motor daha düşük karbondioksit salınım oranlarına sahip. Performans kıyaslaması yaptığımızda 720S 100 kilometreye, öncüsünün 3 saniyelik değeri ile karşılaştırıldığında 2.8 saniyede ulaşıyor. Kara roketi 200 kilometreye 7.8 saniyede, 350 kilometre/saat hıza ise 21 saniyede erişiyor

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Elbette bu değerler pek çok ülkede yasak. Kısacası bu kara roketini satın alabilecek kaynaklara sahipseniz, dikkatli olmalısınız. Aracın son sürati de 350 kilometre/saat olarak belirlenmiş.

Otomobilin ABD başlangıç fiyatı ise öncüsünden çok farklı değil. 650S'in fiyatı 265.000 dolar civarındaydı. McLaren 720S ise, Amerika'da 280.000 dolar civarında fiyat talep ediyor. Dolayısıyla Ferrari Maranello, hiç olmadığı kadar etkileyici bir rakiple karşılaşıyor.