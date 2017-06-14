McLaren 570S Spider ismi ile duyurulan yeni araba, tasarımından ödün vermeden benzeri modellerine göre tam bir fiyat performans ürünü olarak çıkıyor.

Lüks otomobil denildiğinde akla ilk gelen firmalardan McLaren, en ucuz otomobilini tanıttı. 562 beygirlik 3.8 litre hacminde V8 7 silindir motoruyla gücünden pek taviz vermediğini gösteren McLaren 570S Spider, 208.000 dolar(726.000 TL) gibi diğer modellerine göre daha uygun bir fiyata satılacak. Aracın bir üst modeli 650S’e göre 120.000 dolar daha az bir fiyatla çıktığı düşünülürse gerçekten de tam bir fiyat performans spor araba olduğunu söyleyebiliriz.

Normalde yalnızca haberini yapabildiğimiz yarış arabaları, uçuk fiyatları ile ülkemizde absürt rakamlara satılıyor. McLaren 570S’in de normal fiyatına bir o kadar vergilerinin geleceğini düşündüğümüzde bizim için pek bir şey değişmiyor. Sonuçta araba 726.000 TL olduğunda alamadığımız gibi 1.5 milyon TL olduğunda da alamayacağız.

Arabanın hızına baktığımızda 0-100’ü yalnızca 3.1 saniyede yaptığını görüyoruz. 204 mil(330 kilometre) hıza ulaşabilen araç, yalnızca 15 saniye içerisinde tavanını açıp kapatabiliyor. Aracın tavanını açmak veya kapatmak için saatte 40 kilometre hıza düşmeniz gerekiyor.

Ülkemizde yine ulaşılması zor bir araba olsa da, dünya çapında 200.000 dolar para vererek araba alabilecek çok fazla insan olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Durum böyle olunca bu arabanın yurt dışında çok popüler olacağını söyleyebiliriz.