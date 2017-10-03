McLaren’ı Havuç Zanneden Eşek Ortalığı Birbirine Kattı!

365 bin dolarlık McLaren'ı dev bir havuç zanneden eşek, cümbür cemaati birbirine kattı.

365.000 dolarlık turuncu McLaren'ı dev bir havuç zanneden eşek ortalığı tabiri caizse birbirine kattı. Almanya'da meydana gelen bu olayda sigorta şirketi, araç sahibi ve eşek sahibi arasında oldukça zor bir süreç yaşandı.

Eşek, görmüş olduğu turuncu McLaren'in baş döndürücü cazibesine kendini kaptırıp, dev bir havuç sanmış ki bundan sonraki yaşanan olaylarla sahibini bir hayli zor duruma sokmuş.

Sahibinin ifadesine göre aracı dev bir havuç zanneden eşek Vitus, 365.000 dolarlık yer uçağının tamponunu ısırmaya başlıyor. Olayı geç de olsa fark eden araç sahibi, olay yerine doğru koştursa da aracındaki 30.000 sterlinlik hasarın önüne maalesef geçemiyor. Eşeğin sahibi yapmış olduğu savunmada, suçun tamamen eşekten kaynaklanmadığı ve kendisinin aracı farklı bir yere park etmesi gerektiğini söylüyor.

Lüks aracın karbon fiber parçalarına tamamen zarar veren Vitus'un yarattığı hasar, sigorta şirketi tarafından tamamen karşılanmayacak. 5,260 sterlinlik kalan hasar ise Vitus'un sahibi tarafından ödenmiş. Yüzlerde tebbessüm oluşturan bu eşeğe ne desek az.