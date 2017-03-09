McLaren yeni çıkardığı spor otomobilini özelleştirebileceğiniz bir konfigürasyon aracı yayınladı.

Otomotiv sektörünün tartışmasız liderlerinden McLaren F1 pistlerinde denediği teknolojileri bir bir binek otomobillere ve spor otomobillere aktarmaya devam ediyor.

Yeni modelleri 720S’e özel bir özelleştirme aracı yayınlayan McLaren, aracınızın renginden tutun jantlarına ve hatta koltuk döşemelerine kadar onlarca seçenek sunuyor. Tam bir performans canavarı olan aracı tasarım olarak kişiselleştirip o şekilde satın alabiliyorsunuz. Tabi bize en yakın McLaren bayii Dubai ve Viyana’da olduğu için aracı biraz beklemeniz gerekebilir.

Önceki sert ve düz çizgilerin hakim olduğu araçlarına göre bu kez daha oval hatlara sahip bir araç üreten firma, tasarımda estetik ögelere daha çok önem vermiş.

Şuradaki bağlantıdan konfigürasyon aracına ulaşarak kendi 720S’inizi özelleştirebilir ve bayi listesinden sipariş geçebilirsiniz. Almayı düşünen arkadaşlar tüm ekibe bir İzmir turu attırmayı kabul ederse aşağıdaki yorumlarda bunu belirtebilirler. :)